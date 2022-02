Hai problemi di meteorismo? Scopri le cause e i rimedi per sgonfiarti!

Scopri le principali cause di meteorismo e quali sono le soluzioni più adatte per ridurlo il più possibile.

Prima o poi capita a tutti di soffrire di meteorismo. Una condizione che porta ad avere molta aria nello stomaco e che spinge a flatulenze o rumori spesso incontrollabili e quindi imbarazzanti. Ma quali sono le cause del meteorismo? Sebbene si tratti di un problema intestinale piuttosto comune, in pochi ne conoscono i veri motivi.

E, nella maggior parte dei casi, si finisce con il pensare che sia una condizione irrecuperabile. La verità è che così come ci sono cause ben precise che andrebbero ricercate, esistono anche delle soluzioni che possono aiutare a diminuirne gli effetti negativi. Il tutto migliorando così la qualità della vita.

Meteorismo: le cause più importanti di cui tener conto

Quando si parla di meteorismo si intende la forte presenza di aria nell’intestino. Ciò può portare a dolori addominali, emissione frequente di gas e rumori anche forti che possono rendere più difficile la vita sociale e l’interazione con gli altri.

Andando alle cause, queste possono essere diverse. Il gas si può infatti formare per un ingerimento esagerato di aria dalla bocca (in questo caso si parla di aerofagia). Può puoi arrivare per una fermentazione batterica, per l’assunzione di cibi che portano alla formazione di aria o per problemi intestinali. Tra i sintomi più comuni ci sono invece:

L’ irregolarità intestinale

Un senso di sonnolenza dopo mangiato

La mancanza di appetito

I disturbi della digestione

Dolori all’addome

Rutti

Flatulenza

Ovviamente, in caso di sintomi (specie se si presentano insieme) è importante consultare il proprio medico al fine di capire se ci sono problemi fisiologici alla base.

Nella maggior parte dei casi la soluzione può arrivare da un’alimentazione diversa e a base di cibi che non portano al meteorismo e che in alcuni casi possono addirittura aiutare a sconfiggerlo. Tra questi ci sono il finocchio, il melone, le uova, i formaggi stagionati, i latticini ricchi di fementi lattici e i mirtilli.

È poi importante seguire delle regole di condotta particolari come quella di masticare per bene mentre si mangia, evitare l’uso di cannucce per bere e coricarsi subito dopo aver mangiato. Anche l’assunzione di troppa acqua mentre si mangia può essere deleteria in quanto può rallentare la digestione portando appunto ad episodi di meteorismo.

Al di là dell’alimentazione, l’uso di probiotici può rivelarsi molto utile in quanto in grado di regolare la flora intestinale. Questi, però, andrebbero prescritti da un medico esperto. Scegliere quelli sbagliati, infatti, potrebbe portare a peggiorare la situazione. Anche l’attività fisica può essere d’aiuto, sopratutto se se ne sceglie una rilassante come lo yoga o il pilates. Entrambe, infatti, tra le altre cose aiutano a regolarizzare l’intestino ed i suoi ritmi grazie ad una buona respirazione.

Qualora al meteorismo fossero legati frequenti episodi di diarrea e di stitichezza, è invece molto importante rivolgersi ad un gastroenterologo esperto in microbiota. Il problema potrebbe infatti dipendere da una sua alterazione. Cosa che può essere ripristinata attraverso gli integratori giusti e grazie ad un’alimentazione studiata ad hoc.

Detto ciò, è bene ricordare che un minimo passaggio d’aria è segno di un intestino che sta lavorando e che quindi è sano. E che quindi non è necessario preoccuparsi a meno di non avere effettivi problemi che possono rendere la vita sociale più difficile o che si riversano sul fisico portando a gonfiore addominali e a dolori che a volte possono risultare difficili da sopportare.