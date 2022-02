Assicurazione sanitaria privata: 5 motivi per stipularla

Stipulare una polizza sanitaria privata è sicuramente un’ottima idea, soprattutto al giorno d’oggi. Non è certo un caso se sono sempre di più gli italiani che scelgono questa soluzione e negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale il numero di coloro che hanno acquistato un’assicurazione per tutelare la propria salute. Se infatti in passato le polizze sanitarie non erano viste di buon occhio, adesso rappresentano l’unica soluzione valida per vivere più sereni e tutelare la propria famiglia.

Vediamo però almeno 5 buoni motivi per cui conviene stipulare una assicurazione sanitaria privata nel 2022.

#1 Accesso immediato a visite e cure mediche

Un ottimo motivo per stipulare una polizza sanitaria privata è legato ai limiti del Sistema Sanitario Nazionale. Al giorno d’oggi infatti le liste d’attesa per effettuare visite specialistiche o sottoporsi a trattamenti medici sono lunghissime e non tutti possono permettersi di attendere mesi se non addirittura anni. Coloro che sono coperti da un’assicurazione sanitaria privata però possono sottoporsi a visite mediche specialistiche e cure presso cliniche private ottenendo un rimborso o degli sconti particolarmente vantaggiosi. Così facendo, il problema delle liste d’attesa non esiste più e nemmeno quello delle tariffe troppo elevate.

#2 Rimborso delle spese mediche

Stipulare una polizza sanitaria privata conviene anche perché consente di ottenere un rimborso per quanto riguarda le spese mediche sostenute, non solo per le visite specialistiche ma anche per eventuali trattamenti, ricoveri presso strutture private, interventi chirurgici e via dicendo. Si può sempre contare su un indennizzo, che permette di non dare fondo ai propri risparmi anche e soprattutto in caso di malattia o infortunio gravi.

#3 Indennizzo e diaria in caso di infortunio

Purtroppo nessuno può escludere il rischio di andare incontro ad un infortunio: gli incidenti sono all’ordine del giorno e possono coinvolgere chiunque. Coloro che sono coperti da una assicurazione sanitaria privata specifica però possono almeno contare sul fatto che in caso di infortunio hanno diritto ad un indennizzo economico, oltre che all’assistenza ed il supporto necessari per superare al meglio anche i periodi più difficili.

#4 Assistenza sanitaria a domicilio

Un altro ottimo motivo per cui conviene stipulare una polizza sanitaria privata è la possibilità di ottenere assistenza domiciliare per sé stessi o per i propri familiari. In Italia, gli anziani non autosufficienti sono moltissimi ed il loro numero è destinato a salire parecchio nei prossimi anni. Molti di loro non possono contare su alcuna forma di assistenza domiciliare eppure si tratta di un servizio fondamentale. Oggi esistono polizze sanitarie private pensate appositamente per questo genere di situazioni, in grado di offrire assistenza a domicilio e servizi in supporto dei più fragili.

#5 Tariffe agevolate presso cliniche private

Non dimentichiamo infine che stipulare un’assicurazione sanitaria consente anche di potersi sottoporre ad esami, visite mediche, interventi chirurgici e trattamenti di alto livello presso cliniche private convenzionate con la compagnia. Questo significa accedere alle migliori cure, che purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale al giorno d’oggi non è più in grado di offrire per la carenza di personale e di risorse.