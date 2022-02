Drusilla Foer è una delle attrici e showgirl più amate e seguite del momento. Durante la sua ospitata a Verissimo, però, Drusilla si è aperta su una fase della sua vita che ancora la fa soffrire. Ecco il dramma di Drusilla Foer.

Drusilla Foer è un personaggio amatissimo della TV italiana, molto attiva anche a teatro dove mette sempre in luce la sua sottile ironia e la sua eleganza impareggiabile. In una recente intervista ha però raccontato un dramma personale che ancora l’affligge. Ecco di cosa si tratta.

Il dramma di Drusilla Foer

Drusilla Foer, il personaggio creato da Gianluca Gori, è approdata nello studio di Verissimo dopo l’esperienza positiva di Sanremo. Incalzata dalla Toffanin, Drusilla ha fatto luce su una parte del suo passato che ancora molto presente e reale per lei.

Durante l’intervista la Toffanin ha infatti chiesto a Drusilla se il suo vero cognome fosse proprio ‘Foer’. Dopo un attimo di silenzio, Drusilla ha risposto: “È la prima volta che mi fanno questa domanda. Foer è il cognome del mio ultimo marito. Mi sento ancora sposa di Hervé Foer“. E ha aggiunto:

“Il mio cognome non è di famiglia, in effetti di Foer a Siena non ce n’è, il mio cognome da nubile è Gori, Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer ho tolto il “de” perché mi dicono già che sono nobile. Lui appartiene al ramo belga della famiglia Dufour, quella delle caramelle, io sono tuttora madame Foer anche se lui non c’è più. Ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo bellissimo”.

La favola finisce, però, con la morte prematura di Hervé. “Hervé è venuto a mancare. Quando muore qualcuno io tendo a rafforzare tutto, ho uno strano rapporto con la morte”, ha affermato Drusilla, che per la prima volta ha esposto il suo lato più dolce e tenero.

“Dopo un amore potente in tarda età, fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto, eppure se mi corteggiano con insistenza e garbo scatta l’occhiolino. Ho conosciuto un signore e abbiamo condiviso questa assenza dei proprio amati”, ha aggiunto l’attrice.

Alla domanda “Come risponde a chi dice che dietro una grande donna c’è un grande uomo?” Drusilla ha risposto: “Dietro una persona c’è un grande uomo e grande donna, ovvero la nostra parte maschile e la nostra parte femminile”. E ha concluso: “Qualunque grande amore merita rispetto. Io sarò per sempre madame Foer”.