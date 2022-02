La passata di pomodoro non viene come vorresti? Prova con questi trucchi

Scopri come realizzare una passata di pomodoro perfetta grazie a pochi e semplici trucchi. Il risultato non sarà mai più lo stesso.

Chi ama i piatti con la passata di pomodoro sa bene come quella preparata in casa sia sempre decisamente più buona di qualsiasi altra. E sebbene con i tempi sempre più ristretti dovuti ai tanti impegni, la tentazione di acquistarla già pronta sia sempre tanta, le persone che ogni anno decidono di prepararne per se e per la propria famiglia sono sempre molte.

Si tratta infatti di un piccolo sacrificio in tempo che vale la pena fare. E tutto perché alla fine si otterrà un prodotto davvero buono, in grado di conquistare tutti e di rendere ogni piatto più prezioso. Cosa alla quale si unirà (e non va sottovalutato) la consapevolezza di avere davanti una preparazione sana e genuina.

Al fine di aiutare chiunque voglia cimentarsi in questa impresa, oggi ti illustreremo quindi alcuni trucchi in grado di renderti la vita più semplice. Perché, dopotutto, preparare in casa la propria passata di pomodoro, deve essere anche piacevole e divertente. Solo così, infatti, l’esperienza sarà così positiva da volerla ripetere.

Passata di pomodoro perfetta. Ecco i trucchi che ti cambieranno la vita

A dirla tutta, i trucchi per realizzare una buona passata di pomodoro sono davvero semplici. Così tanto che a volte si tende a sottovalutarli e ad ignorarli. Il tutto con un lavoro che finisce sempre per il risultare più difficile di quanto dovrebbe.

Una buona passata di pomodoro è fatta di tanti piccoli accorgimenti che, messi insieme, possono renderla davvero più semplice da preparare e più buona da gustare.

Scegliere pomodori di qualità. Se è vero che gli ingredienti sono sempre la parte fondamentale di una ricetta ben riuscita, i pomodori che sono i protagonisti della passata dovranno essere scelti con le dovute cure. Per farlo è meglio affidarsi quindi ad rivenditore fidato e che non cerchi di imbrogliare data la quantità. Ancor meglio sarebbe controllarli uno per uno in modo da evitare quelli troppo acquosi. Non c’è infatti niente di peggio del trovarsi con una salsa che non sia densa. Questo particolare influenza sia l’aspetto che il sapore finale.

Aggiungere sale e verdure nelle giuste quantità. Durante la preparazione della passata è possibile impreziosire la stessa con l’aggiunta di un po’ di sale e di qualche verdura. Queste possono essere scelte in base al proprio gusto. In genere una che dona un ottimo sapore è la cipolla. Si possono però usare anche sedano e carote. Ciò che conta è non esagerare nelle proporzioni. Le verdure dovranno solo accompagnare la nostra passata e non darle troppo sapore. Il rischio, altrimenti, è quello di trovarsi con una sorta di passato di verdure.

Metterci impegno. Che piaccia o meno, il termine passata lascia immaginare come per ottenerne una sia necessario usare il passaverdure. E per usarlo è importante mettersi di impegno. Cosa che si dovrà fare anche qualora si scelga di utilizzare qualche macchinario adatto allo scopo. Durante la cottura, infatti, è molto importante continuare a mescolare spesso (con un cucchiaio rigorosamente di legno) in modo da rendere il tutto uniforme. Si tratta, insomma, di una preparazione che richiede una certa concentrazione, tanta voglia di fare e una buona percentuale di impegno.

Versarla bene negli appositi vasetti. Realizzare una passata porta inevitabilmente a fare qualche scorta. E che questa sia piccola o grande il risultato non cambia. I vasetti dovranno essere sempre ben sterilizzati e usati nel modo corretto. È infatti importante versare la passata in modo preciso ed evitando di sporcare i bordi dell’entrata. Se ciò avviene per sbaglio è molto importante ripulire subito. Una volta rappresa, infatti, la passata potrebbe portare i barattoli a non chiudersi come dovrebbero. E tutto con la spiacevole conseguenza di una passata destinata ad andare a male.

Conservarla nel modo appropriato. Hai presente il detto che dice di conservare determinati cibi lontano da fonti di luce e di calore? Ecco, questo vale anche per la passata di pomodoro che si dovrà conservare nel modo corretto al fine di mantenerla il più possibile salubre e adatta al consumo anche dopo diverso tempo. Una piccola dispensa o un cassetto della cucina ben lontano dal forno potrebbero essere i luoghi ideali per tenerla sempre pronta al consumo. In caso se ne sia preparata davvero tanta, andrà bene anche il box o, ancor meglio, una stanza adibita a dispensa. Cosa c’è più bello, dopotutto, di sapere di averne una buona scorta in casa?

Grazie a questi semplicissimi trucchi, realizzare una buona passata di pomodoro sarà molto più semplice di quanto sembri. E, con la giusta predisposizione d’animo, potrebbe risultare persino divertente. Un’impresa che si dovrebbe scegliere di fare almeno una volta. E questo perché, probabilmente, dopo aver provato, non se ne potrà più fare a meno.