Qual è il capo più trendy del momento? È quello che costa meno di € 50!

Ogni stagione ha la propria tendenza: in estate studiamo tutti i brand in fatto di costumi da bagno per trovare il più particolare, in inverno il nostro pensiero fisso è il cappotto. E durante le mezze stagioni? Questo infatti è il periodo di puro divertimento in fatto di fashion. I momenti di passaggio tra una stagione e un’altra sono perfetti per noi amanti della moda, perché possiamo giocare mixando le tendenze passate con quelle delle stagioni successive. Ad esempio, quale sarà la tendenza della prossima stagione? Possiamo già indossarla? E dove acquistarla? Scopriamolo insieme!

Tutti avrete sentito parlare di “Euphoria“, la nuova serie TV americana, in onda in Italia su Sky Atlantic. Ha ottenuto un successo mondiale grazie alla trasparenza con cui vengono raccontati i personaggi: adolescenti della generazione Z alle prese con la vita di tutti i giorni, impegnati a trovare un loro posto nel mondo.

Essendo uno spaccato di vita reale contemporanea, anche i look adottati dai personaggi rispecchiano in toto le ultime tendenze in fatto di fashion.

Un total look in particolare è la perfetta rappresentazione della tendenza più IN della prossima stagione.

Di quale look stiamo parlando? Di quello con protagonista principale il mini dress cut out!

Come indossarlo? E come farlo nostro a meno di € 50?

Abbiamo scoperto la nuova tendenza del momento, ma vediamola più nel dettaglio. Il vestito cut out è quel particola tipo di abito che presenta dei “tagli” in alcune zone. In genere un vestito cut out mostra degli spacchi sui fianchi, sulle spalle o sulla schiena. Può essere mini, quindi sotto al ginocchio, o mini. Una cosa è certa: dobbiamo avere questo capo trendy!

Come abbinare il vestito cut out?

se scegliamo un abito midi la tendenze del momento dicono di abbinarlo con uno stivale alto cuissardes. Da chiudere con un cappotto oversize e una borsa a mano

se invece preferiamo un mini dress cut out avremo una perfetta combo con un sandalo con tacco a spillo e lacci in caviglia. Capelli lisci all’indietro e trucco importante sugli occhi.

Adesso che abbiamo capito quale sarà la tendenza del 2022 da non lasciarsi sfuggire dobbiamo capire dove acquistarla. Zara, ad esempio, offre un abito mini nero, con collo alto e manica lunga, con tagli cut out sul punto vita che si allargano sulla schiena. Ultima nota positiva? Possiamo acquistarlo a € 49,95!

Ecco come ottenere la tendenza del momento, a meno di € 50!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sull’ultima tendenza del momento, l’abito cut out, e come farlo nostro a meno di € 50!

Alla prossima guida di stile! Il divertimento è assicurato!