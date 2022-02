Cibi che aiutano a prevenire o ad alleviare l’emicrania

By

L’emicrania passa anche dalla tavola: ecco una lista di cibi che aiutano a prevenire e alleviare i sintomi del mal di testa.

L’emicrania è la forma più comune del mal di testa, ed è un disturbo ampiamente diffuso in tutta la popolazione. Colpisce maggiormente le donne ma non è raro che ne soffrano anche gli uomini. Addirittura possono esserne vittime anche i bambini.

Può diventare anche cronica se si presenta per 15 o più giorni per oltre 3 mesi diventando devastante sulla vita del paziente, sia lavorativa che quella sociale. In questi casi è opportuno rivolgersi ad un medico.

In ogni caso essendo l’emicrania un disturbo abbastanza comune possiamo anche prevenire gli attacchi o alleviarli attraverso l’assunzione di alcuni cibi. Scopriamo quali sono quelli più adatti da consumare quando si ha mal di testa, o quando si vuole prevenire.

Ecco i cibi che aiutano a combattere l’emicrania

Tra gli alimenti che aiutano a combattere l’emicrania frutta e verdura occupano un posto importante nella classifica. Anche i legumi però sono ottimi perché fonti di vitamine e sali minerali.

In particolare quelli che contengono magnesio e potassio, sono ideali per attenuare i mal di testa che colpiscono soprattutto durante la sindrome premestruale e o il ciclo. Scopriamo allora quali sono i cibi che possono aiutarci a combattere le emicranie.

1) Patate. Questi tuberi sono una ricca fonte di potassio, meglio ancora se cotte al forno con la buccia. Una patata cotta nel forno senza sbucciarla può apportare fino a 720 milligrammi di potassio.

2) Mandorle. Tra la frutta secca a guscio le mandorle sono tra quelli che apportano più magnesio. Oltre al potassio, anche questo sale minerale è importante specie perché aiuta a far rilassare la muscolatura e alleviare la tensione che può colpire i vasi sanguigni e provocare l’emicrania.

3) Albicocche secche. Anch’esse apportano una discreta dose di magnesio, circa 32 milligrammi ogni 100 grammi di prodotto. Così come il potassio di cui ne sono particolarmente ricche. Addirittura 1162 milligrammi ogni 100 grammi.

4) Riso integrale. Un alimento del gruppo dei cereali che è cosiddetto innocuo nei confronti del mal di testa, quindi non rientra tra quei cibi che fanno scatenare le crisi.

5) Legumi. Dai fagioli ai ceci, passando per lenticchie, cicerchie e altro, sono fonti di vitamine e sali minerali e aiutano ad alleviare il mal di testa.

6) Banane. In questo tipo di frutto, oltre che il potassio troviamo diverse vitamine tra cui la B6 che fa crescere i livelli di serotonina nel cervello dando anche un’azione anti-depressiva che aiuta a sconfiggere la sensazione di dolore. Inoltre, aiutano a contrastare, oltre la stanchezza fisica, anche quella mentale.

7) Spinaci. Questi vegetali in foglia sono degli anti-ipertensivi naturali e alleviano anche gli effetti dell’emicrania. Anche consumati crudi, preparando ad esempio un’insalata di spinacino può aiutare ad alleviare i sintomi. Meglio ancora se uniamo anche una manciata di noci e mandorle.

8) Zenzero. Considerato un antinfiammatorio e antidolorifico naturale lo zenzero è utile per alleviare i sintomi del mal di testa ma non solo, si può usare anche contro la nausea o il mal di gola.

In caso di sintomi persistenti è comunque sempre opportuno rivolgersi ad un medico per indagare le cause che possono scatenare le crisi emicraniche.