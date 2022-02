Drusilla Foer è un’attrice e regista teatrale di grande successo e molto amata dal pubblico, che ha avuto modo di conoscerla meglio durante il festival di Sanremo 2022. Ma com’era Drusilla Foer agli esordi della carriera?

Drusilla Foer è uno dei volti dello spettacolo più amati degli ultimi tempi. Ma com’era Drusilla all’inizio della carriera?

Drusilla Foer, nata Gianluca Gori, è una star del web e della TV, anche se è principalmente impegnata in campo teatrale. Considerata una vera icona di stile e di eleganza, Drusilla ha recentemente ammesso nella sua biografia:

“Qualcuno mi definisce un’icona di stile, ma tenderei a lasciar perdere. Altri credono che sia una fashion icon, figuriamoci”, e ha continuato: “La stampa adora definirmi una nobildonna – ma precisa – non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi”.

Ma com’era Drusilla Foer agli esordi?

Classe 1967, Drusilla è nata a Firenze e si è subito rivelata una promessa nel capo dello spettacolo. Ha mosso i suoi primi passi in questo settore come cantante e anche come fotografa.

Ha inoltre studiato all’Istituto d’Arte, iniziando a lavorare stabilmente nel mondo dello spettacolo nel 2000. Col tempo, le si sono aperte le porte del teatro, del cinema e della TV.

Da sempre molto sensibile alle cause sociali, Drusilla ha esposto più volte i suoi pensieri nei suoi libri e nei suoi spettacoli teatrali. Tra i suoi più noti lavori ci sono Eleganzissima, musical brillantemente scritto in cui non manca la sua celebre e sottile ironia, e Venere Nemica.

LEGGI ANCHE -> Francesca Fialdini, com’era agli esordi: da non credere

Nel 2021 è la voce narrante nello spettacolo teatrale Histoire du Soldat di Stravinskij al Teatro Olimpico di Vicenza. Per quanto riguarda i libri, è stata autrice di ‘Tu non conosci la vergogna’. La mia vita eleganzissima, in cui ha raccontato con dovizia di particolari la sua vita tutt’altro che semplice e tradizionale. Il libro è stato molto apprezzato e ha messo brillantemente in risalto le capacità di scrittura di Drusilla.