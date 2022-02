Trucchi per massimizzare la dieta chetogenica: ecco cosa mangiare

By

Se segui una dieta chetogenica scopri i trucchi per massimizzare i risultati: ecco cosa mangiare per ottenere di più.

A basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi la dieta chetogenica è un regime alimentare che negli ultimi anni ha preso particolarmente piede. Una dieta che non si può definire di moda ma che al contrario è stata usata nelle cliniche sin dagli anni ’20 per curare pazienti obesi.

Tra i lati positivi della dieta chetogenica oltre alla perdita di peso e l’aumento di energia, c’è anche quello di ridurre il rischio di incorrere in alcune malattie croniche come l’ipertensione, l’ipertrigliceridemia e gli livelli alti di zuccheri nel sangue.

Scopriamo allora come poter massimizzare i risultati della dieta chetogenica: ecco cosa mangiare per ottenere migliori risultati.

Ecco i trucchi per massimizzare la dieta chetogenica

In cosa consiste la dieta chetogenica? Si tratta di un regime alimentare in cui si tendono ad eliminare i carboidrati, quindi gli zuccheri, quelli che danno energia all’organismo in favore di proteine ma soprattutto di grassi.

Questo sistema permette di innescare un processo definito come chetosi che permette all’organismo di bruciare i grassi producendo quelli che si definiscono chetoni o acetoni. Ecco perché seguire una dieta del genere senza un parere medico può essere pericoloso per la salute, infatti, se i chetoni presenti nel corpo aumentano esponenzialmente l’insulina cala e in poco tempo si potrebbero avere seri problemi di salute.

Il consiglio, al di là di tutt, è quello di consultare un nutrizionista prima di intraprendere un regime tanto restrittivo e di farsi seguire durante il percorso. Premesso che non esiste un solo tipo di dieta chetogenica, ma diverse, tutte hanno uno schema di base essenziale che prevede una drastica riduzione di carboidrati, mantenendone all’incirca dai 20-50 grammi al giorno.

Lo schema tipo della dieta chetogenica prevede l’assunzione del 75% di grassi, 20% di proteine e il 5% di carboidrati. Questo porta il corpo ad entrare in uno stato metabolico di chetosi perché dai carboidrati non si riesce a reperire energia. Questo induce quindi l’organismo a reperirlo da un’altra parte ed ecco che si inizieranno a consumare le riserve di grasso.

Ma scopriamo allora come massimizzare i risultati: ecco i trucchi per ottenere più risultati dalla dieta chetogenica.

1) Grassi buoni. Da prediligere i grassi sani, quelli contenuti nell’olio extra vergine d’oliva, nelle uova e nelle carni con animali nutriti ad erba. Ma anche nella frutta secca come le noci o nell’avocado e infine nel pesce che contiene Omega 3. Al contrario da evitare tutto quello che è processato e industriale.

2) Aggiungere le verdure. Non dimentichiamo di metterle nel piatto ma cerchiamo di consumarle ad ogni pasto. Da evitare invece quelle ricche di amido, quali patate o zucca.

3) Unire il digiuno intermittente. Sembra che questa pratica di mangiare solo durante una fascia di tempo e digiunare in un’altra possa contribuire in maniera positiva sulla dieta chetogenica per ridurre l’appetito.

LEGGI ANCHE -> Dieta miracle: come perdere peso e depurarsi in 7 giorni

4) Bere abbastanza acqua e assumere elettroliti. Acqua e tisane, ma anche tè verde o succhi di verdure fresche possono contribuire a massimizzare i risultati della dieta chetogenica. Da assumere anche la giusta dose di sali minerali.

LEGGI ANCHE -> I 5 errori più comuni da non commettere se sei a dieta

5) Limitare le proteine. Non bisogna abusarne, bisogna mantenersi sempre su una quantità di 15-20% al dì.