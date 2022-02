“Imbarazzante, una cosa tristissima”: l’ex moglie tuona sul vippone del GF Vip

L’ex moglie di un vippone del GF Vip 2021 tuona e attacca l’ex marito in diretta: “Imbarazzante. Una cosa davvero triste”.

L’ex moglie di un ex concorrente del GF Vip, ospite di Pomeriggio 5, tuona contro l’ex marito per il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, ma soprattutto, per la relazione che ha attualmente con la compagna. Nel salotto di Barbara D’Urso, ogni giorno, nella seconda parte del programma, si parla del Grande Fratello Vip e l’ex moglie del vippone non le ha mandate a dire.

Il Grande Fratello Vip, in onda dal 13 settembre, farà compagnia ai telespettatori fino al 14 marzo e, ancora oggi, continua a creare discussioni. In particolare, il concorrente che sta creando dinamiche da mesi è un attore, rientrato nella casa dopo essere stato squalificato per non aver rispettato le norme anti-covid.

GF Vip, l’ex moglie di Alex Belli si sfoga a Pomeriggio 5

Il protagonista indiscusso del Gf Vip è sicuramente Alex Belli che, con il suo rapporto con Soleil Sorge nato all’interno della casa, ha creato tantissime discussioni coinvolgendo anche la sua attuale compagna ovvero Delia Duran che, dopo essere stata più volte protagonista di confronti, è diventata una concorrente conquistando, per prima, la finalissima del 14 marzo. Alex e Delia, più volte, hanno spiegato di praticare l’amore libero, ma l’atteggiamento dell’attore sta creando tantissime discussioni.

Katarina Raniakova, ex moglie dell’attore, nelle ultime settimane, è stata spesso ospite di Pomeriggio 5 per commentare la situazione di Alex Belli. Nel salotto di Verissimo la modella si così è scagliata contro di lui:

“In un certo senso capisco Delia. Lei dice ‘ok condividiamo’, quindi un conto è se fanno le cose insieme. Però qui lei ha sofferto e vuole sentirsi dire che lei è l’unica donna e non Soleil. Il problema è che lui va alla continua ricerca di donne, dovrebbe capirsi un po’ meglio e comprendere che poi deve trovare una persona che lo soddisfa in tutto”, ha detto.