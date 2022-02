Ex gieffina vuota il sacco: “Ecco perchè sono sparita dallo studio”

Ex gieffina, protagonista del Grande Fratello Vip 6, svela il vero motivo per cui è sparita dallo studio durante le puntate.

Il Grande Fratello Vip 6, cominciato lo scorso 13 settembre, si concluderà lunedì 14 marzo con la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione più lunga della storia del reality. Sono tanti i concorrenti che, da settembre ad oggi, hanno varcato la famosa porta rossa. Alcuni sono ancora nella casa e concorrono per la finale mentre altri sono stati eliminati nel corso dei vari mesi.

Tra gli ex concorrenti che sono stati eliminati dal pubblico c’è una donna che ha lasciato la casa durante i primi mesi e che, dopo la sua eliminazione, ha deciso di non partecipare più alle puntate in diretta.

Ex gieffina vuota il sacco: “Ecco perchè sono sparita dal Grande Fratello Vip”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha deciso di non presentarsi in studio dopo la sua eliminazione è Raffaella Fico. Per questioni legate al covid, tutti gli ex concorrenti non sono tutti presenti in studio durante le puntate con Alfonso Signorini, ma si alternano. Raffaella Fico, però, ha deciso di non presentarsi più in studio e, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha svelato il motivo della sua decisione.

“Avevo solo voglia di stare con mia figlia Pia e il mio compagno Piero. A dicembre, poi, sono partita per le vacanze e non potevo tornare dalla montagna. Infine, purtroppo, sono stata male a causa del Covid. Tutto qui: questa è la verità”, ha dichiarato l’ex gieffina.

Nel corso dell’intervista, Raffaella Fico ha parlato anche di Soleil Sorge con cui ha avuto diversi scontri durante la permanenza nella casa di Cinecittà.

“Con il tempo le persone non limpide sono venute fuori…E io sono stata delusa da Soleil, mi provocava solo per il gusto di farlo… Ho reagito con Soleil solo quando ha superato la soglia della buona educazione…”, ha cncluso la Fico che proprio partecipando ad un’edizione nip del reality aveva trovato il successo e la popolarità.