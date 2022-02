Ecco cosa indossare per valorizzare ogni tipo di fisico (e sentirsi al top!)

Quando ci guardiamo allo specchio notiamo sempre prima i nostri difetti, diciamoci la verità.

C’è chi si vede i fianchi eccessivamente larghi, chi le gambe troppo grandi, chi i glutei non abbastanza alti, chi la pancia non abbastanza piatta, chi non si vede molto tonica. Ognuno deve amarsi per quello che è e su questo siamo tutti d’accordo, ma a darci una mano a farlo possono essere i nostri abiti: ci sono metodi infallibili per indossare capi che possano valorizzare il proprio fisico.

Il processo di accettazione può essere lungo, faticoso e, a tratti anche doloroso. Può essere difficile amarsi, vedersi belle anche con tutti i difetti, imparare a vederli come caratteristiche e non necessariamente come punti deboli. C’è però una buona notizia: esistono diversi metodi per vestirsi in modo da valorizzare le proprie forme.

Fisico a pera, a clessidra, a mela, ovale, a triangolo invertito, a rettangolo, a triangolo: più o meno possiamo riassumere così i tipi di fisico caratteristici delle donne. Ecco cosa indossare per valorizzare il proprio fisico.

Cosa indossare per valorizzare il proprio fisico

Partiamo subito dal fisico a cui tutte le donne ambiscono: quello cosiddetto a clessidra. Parliamo del caso in cui le spalle – e tutta la parte superiore del corpo – siano perfettamente proporzionate ai fianchi e la vita sia abbastanza stretta.

Quello che un tempo veniva identificato con le classiche misure 90 – 60 – 90, per intenderci (fermo restando che il fulcro è che ci sia proporzione, non la misura in sè). In questo caso, sarebbe bene evidenziare le forme, utilizzando tubini aderenti, jeans a vita alta e comunque tutti capi che mettano in evidenza la vita.

Arriviamo al fisico a mela, conosciuto anche come ovale. Questo fisico è caratterizzato da spalle larghe e fianchi stretti, riassumendo. Per essere più precisi, è quello in cui il torace è almeno il 10% più grande delle spalle o dei fianchi. Come vestirsi per valorizzare questo fisico? Sì a jeans skinny, pantaloni a sigaretta. Sono consigliatissini gli abitini corti ed i colori scuri (anche il total black va benissimo).

Esiste anche una variante di questo fisico e cioè quello a mela a 8, a metà strada tra quello a mela classico e quello a clessidra. In questo caso il seno sarà più pronunciato e il punto vita meno evidente, ma non quanto un corpo a mela. Allo stesso tempo, rispetto al fisico a clessidra, si avranno addome e fianchi più pronunciati. In questo caso per valorizzare il fisico sarebbe bene indossare maglie e cardigan stretti all’altezza del busto, tubini, gonne a ruota con elastico in vita.

C’è poi il fisico a triangolo invertito. Questo caso è esattamente l’opposto della pera, e cioè le spalle sono più larghe, torace ampio, fianchi piccoli e gambe snelle. In questo caso il trucco è distogliere l’attenzione dalla parte superiore del corpo. Quindi sono consigliatissime t – shirt, maglie con scollo a V, pantaloni svasati che scendono larghi. Sono assolutamente adatti anche i leggins, così come gli abiti che si stringono sotto al seno.

Il fisico a rettangolo, poi, è quello che non spicca per le sue forme, per intenderci: la donna a rettangolo ha spalle, fianchi e punto vita più o meno della stessa larghezza, gambe magre e seno poco pronunciato. Questo è il tipico fisico di molte modelle, ad esempio e sì, anche loro devono vestirsi in modo da valorizzare il loro fisico, non è detto che a loro sia bene tutto. Per accentuare le forme del fisico a rettangolo sarebbe utile puntare su gonne, pantaloni o vestiti svasati che si aprono a campana, minigonne strette , pantaloni a palazzo, a vita bassa, a sigaretta, magliette lunghe o che si arricciano ai fianchi.

Chiudiamo questa carrellata con la forma a pera (detta anche a triangolo), cioè quello in cui risultano marcate le rotondità nella parte bassa del corpo, specialmente su fianchi, cosce e glutei, ma la vita è stretta ed il busto minuto. In questo caso cosa indossare per valorizzare il proprio fisico? Sarebbe bene prediligere top ed abiti con scollo all’americana, gonne svasate oppure a ruota, pantaloni a palazzo. Inoltre bisognerebbe giocare molto con i colori, prediligendo quelli chiari nella parte superiore del corpo e quelli scuri nella parte inferiore.

Insomma, ad ogni donna il suo outfit.