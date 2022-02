Oggi è la star di Doc nelle tue mani: ecco com’era e com’è cambiata

Oggi è la star indiscussa della fiction di Raiuno “Doc Nelle tue mani”, ma sapete com’era da bambina? Ecco com’è cambiata.

Oggi è una delle attrici più brave della fiction italiana e del cinema. Con il suo talento ha conquistato il cuore del pubblico sin da quando era giovanissima e, anno dopo anno, è riuscita a regalare tante emozioni calandosi in personaggi sempre diversi. Professionale, preparata e con un talento innato, l’attrice si dedica alla recitazione dopo la maturità classica e la laurea in filosofia.

Il mondo della recitazione, però, la rapisce e il successo arriva nel 2013, quando prende parte al fortunato film di Paolo Virzì: Il capitale umano. Da quel momento la carriera dell’attrice non si ferma e il suo nome diventa uno dei più apprezzati da pubblico e addetti ai lavori.

L’hai riconosciuta? Oggi è una delle attrici più belle e amate dal pubblico

Non solo successi nella vita dell’attrice che ha dovuto affrontare tanti momenti difficili. A soli 16 anni è stata vittima di un grave incidente in piscina in seguito al quale i medici temevano che non avrebbe più camminato. Dopo aver portato un busto in ferro per 18 mesi, l’attrice ha riacquistato la mobilità.

A 23 anni è stata colpita, insieme alla sua famiglia, da un gravissimo lutto. L’attrice, infatti, ha perso il padre a cui era legatissima. “Mio papà sapeva di morire, e diceva sempre a mia mamma: Francesca, sarà brutto ma tu avrai i ragazzi, conta su di loro. Ho tantissimi ricordi di lui, ho avuto la fortuna di viverlo fino ai 22 anni, mentre i mie fratelli minori solo fino ai 12 anni”, aveva raccontato a Verissimo a gennaio 2021. Avete capito di chi stiamo parlando?

La bambina che avete visto nella prima foto è proprio Matilde Gioli, protagonista indiscussa della Fiction Doc Nelle tue mani insieme a Luca Argentero. Nei panni della dottoressa Giulia Giordano, sin dalla prima stagione della fiction, Matilde Gioli ha conquistato il pubblico di Raiuno che apprezza sempre di più la sua bravura.

Impegnatissima professionalmente, non ama parlare molto della sua vita privata. Tuttavia, recentemente, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha parlato della storia d’amore che vive con Alessandro con cui è pronta ad iniziare la convivenza sognando di diventare mamma.