Ombretto e vestiti, come abbinarli? Basta seguire queste semplici regole

Non sai bene se l’ombretto e i vestiti che hai scelto si abbinano alla perfezione? Segui questi semplici consigli e non sbaglierai.

Abbinare il makeup al proprio vestito non è solo divertente, ma è una parte integrante del nostro look.

Tuttavia, a volte possiamo esagerare, anche se non ce ne rendiamo conto. Perciò, non vi resta che seguire alcune semplici regole, che vi aiuteranno ad ottenere un makeup ideale per il vostro look ed evitare qualche errore futuro.

Ombretto e vestiti: ecco la combinazione ideale

Segui questi semplici consigli per ottenere un look a regola d’arte.

Non azzardare troppo

Nulla in contrario con i capi audaci e dai colori vivaci, ma mi raccomando, non esagerare. Massima attenzione quando cerchi di abbinare il colore del tuo ombretto a quello del vestito, perché una tonalità audace sul viso può rivelarsi disastrosa. Basti pensare ad un maglioncino verde abbinato ad un ombretto verde. Direi proprio di no!

Questo però, non significa che dovresti evitare del tutto il trucco colorato. Non è affatto così. Basta prendere in estrema considerazione l’abbigliamento che stai indossando. Per esempio, se hai un vestito o un top color corallo brillante, opta per un ombretto di una tonalità complementare ed evita assolutamente di abbinare questa tonalità a quella del tuo make-up.

Se invece ti ritrovi con dei vestiti con colori tenui, come il grigio, il bordeaux o il blu navy, allora puoi sbizzarrirti con il trucco! Mi spiego meglio, il consiglio è sempre quello di non esagerare, però questa volta non correrai il rischio di sembrare un clown! Assicurati solo che il tuo look sia equilibrato.

Distribuisci i colori in modo uniforme

Come già saprai, il make-up solitamente non è difficile da abbinare, ma non è sempre così. Infatti, se stai per esempio cercando di abbinare un bel rossetto al tuo vestito, probabilmente ci pensi due volte prima di decidere quale mettere per non rischiare di esagerare. Ecco, la stessa cosa deve valere con l’ombretto, in modo da non ottenere un effetto troppo aggressivo o poco elegante.

Non preoccuparti perché anche i professionisti a volte si trovano in difficoltà quando si tratta di abbinare i colori con l’abbigliamento, ma questo non deve scoraggiarvi. Devi semplicemente fare attenzione ed applicare il colore in modo uniforme. Come fare? Semplice!

Scegli uno dei tuoi accessori, come le scarpe o la borsa, e abbina l’ombretto a quel particolare oggetto. Non solo risparmierai tempo, perché ti concentrerai solo su un piccolo oggetto invece che su un intero capo di abbigliamento, ma il risultato sarà ancora più raffinato e chic.

Il troppo stroppia

È molto facile lasciarsi trasportare quando si tratta di abbinare l’ombretto e i vestiti, ma, come ho già spiegato, non bisogna esagerare. Non devi letteralmente abbinare tutto ciò che hai addosso o sul viso. Non dubito che tu voglia abbinare determinati colori ed ottenere un look perfetto, ma ti consiglio di non scegliere solamente due colori e utilizzare esclusivamente quelli, sia per l’abbigliamento che per il make-up. Fidati, non è una buona idea!

Come accennato in precedenza, concentrarsi sull’abbinamento degli accessori al trucco è un ottimo metodo per evitare di eccedere. Inoltre, prenditi un po’ di tempo prima di pianificare il trucco e l’abbigliamento e decidi quale caratteristica vuoi risaltare. Se ti piace sperimentare con dei colori audaci di ombretto, allora mantieni il tuo abbigliamento classico e tenue (pensa magari ai colori più scuri e meno sfacciati).