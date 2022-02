Test: scegli un disegno e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono quattro disegni. Quale preferisci? Quale tra questi quattro disegni ha attirato per primo la tua attenzione? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Disegno 1: sei una persona in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema, purché non sia troppo complicato. Sei ottimista e, per questo motivo, a volte tendi a sminuire anche i fatti più gravi. Senti l’esigenza di sembrare sempre in piena forma, fai esercizio fisico e metti tanta energia in tutto ciò che fai. Non vuoi sembrare vulnerabile agli occhi degli altri. A volte hai paura di mostrare le tue debolezze ma chi ti conosce bene lo sa già e ti apprezza lo stesso.

Disegno 2 : sei una persona insicura. Non credi in te stessa e finisci per sabotarti da sola. Gli altri hanno la sensazione che tu abbia voglia di distruggerti da sola, mettendoti in difficoltà in maniera gratuita e complicando la tua vita. Spesso sminuisci tutto ciò che fai, non dando valore anche ai risultati più importanti. È difficile avere a che fare con te, avresti tutto per essere felice ma fai di tutto per essere triste, prova a volerti bene come gli altri te ne vogliono da sempre. I tuoi amici ti accettano così come sei.

Disegno 3 : sei una persona particolarmente egocentrica. Provi a nascondere questo aspetto del tuo carattere ma non ci riesci. I tuoi comportamenti sono inequivocabili, senti l'esigenza di stare al centro dell'attenzione e di sovrastare tutti. Quando qualcosa non va come avevi previsto, prendi il comando e tendi a non ascoltare le opinioni altrui.

Disegno 4: sei una persona che si lamenta sempre. Gli altri notano questo aspetto del tuo carattere, nonostante i tuoi sforzi di provare a sembrare una persona flessibile mentalmente. In realtà sei insoddisfatta a causa delle esperienze del passato e, per questo motivo, non riesci a goderti fino in fondo il presente. Dovresti provare ad essere più ottimista e a vedere il bicchiere mezzo pieno ogni tanto, sarebbe già un ottimo inizio.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.