Collo più giovane, come ottenerlo? Ecco tutte le strategie più efficaci

Il collo, il cruccio di ogni donna! Ma ci sono alcuni trucchetti che puoi utilizzare per renderlo ancora più giovane.

Il collo, ahimè, è una di quelle zone che viene trascurata più spesso, soprattutto dalle donne meno giovani.

Infatti, non si pensa che il collo sia così importante, dato che non è il primo posto che la gente di solito nota.

Tuttavia, per ottenere un aspetto giovanile, tutte le parti del corpo visibili, compreso quindi il collo, devono apparire impeccabili. Perciò, è necessario seguire una buona routine di cura della pelle o di make up, per far sembrare la vostra pelle più giovane, più magra e più definita.

Come ottenere un collo più giovane

Ecco alcuni trucchetti per rendere ancora più giovane il vostro collo.

LEGGI ANCHE -> Come scegliere la collana più adatta al tuo collo per esaltarne i pregi e nasconderne i difetti

COME RINGIOVANIRE UN COLLO IN MODO NATURALE

Il modo migliore per rendere il collo più giovane in modo naturale è quello di adottare una dieta corretta, fare regolarmente esercizio fisico, usare creme idratanti, utilizzare creme al collagene ed evitare prodotti a base di alcol. Anche l’agopuntura è un ottimo metodo per incoraggiare la pelle a produrre collagene e a migliorare l’elasticità della pelle del collo.

Perciò, questi sono alcuni semplici consigli da seguire:

Dieta corretta/esercizio fisico : mangiate frutta e verdura e bevete abbastanza acqua. Essere in sovrappeso può contribuire all’invecchiamento del collo. La vitamina C derivante dalla frutta e dalla verdura aiuta a stimolare la produzione di collagene mantenendo la pelle più elastica.

: mangiate frutta e verdura e bevete abbastanza acqua. Essere in sovrappeso può contribuire all’invecchiamento del collo. La derivante dalla frutta e dalla verdura aiuta a stimolare la mantenendo la pelle più elastica. Usare creme idratanti con umettanti : Per la pelle secca, si consiglia di utilizzare un tonico che contiene umettanti, ovvero degli ingredienti che di solito si trovano nelle lozioni e nei detergenti. Questi, infatti, sono in grado di attirare le molecole d’acqua e di mantenere la pelle idratata e sana .

: Per la pelle secca, si consiglia di utilizzare un tonico che contiene umettanti, ovvero degli ingredienti che di solito si trovano nelle lozioni e nei detergenti. Questi, infatti, sono in grado di attirare le molecole d’acqua e di mantenere la . Provare la crema al retinolo : Il retinolo è uno dei pochi ingredienti in grado di aiutare con l’anti-invecchiamento. Il retinolo deriva dalla vitamina A che si trova negli ingredienti animali ed è usato nei prodotti anti-invecchiamento come le creme idratanti per il viso e i sieri . Il retinolo può ridurre la comparsa di linee sottili e rughe, migliorare la carnagione/tonalità irregolare ed esfoliare la superficie della pelle.

: Il retinolo è uno dei pochi ingredienti in grado di aiutare con l’anti-invecchiamento. Il retinolo deriva dalla che si trova negli ingredienti animali ed è usato nei prodotti anti-invecchiamento come le . Il retinolo può ridurre la comparsa di linee sottili e rughe, migliorare la carnagione/tonalità irregolare ed esfoliare la superficie della pelle. Applicare la crema al collagene : Il collagene aiuta l’elasticità della pelle. Si tratta di una proteina derivata dal tessuto connettivo degli animali, ma esiste anche il collagene che è composto semplicemente da zuccheri. Questo è prodotto nella pelle giovane e aiuta il processo di guarigione delle ferite. Quando invecchiamo, produciamo meno collagene, e ciò porta, non solo alla comparsa di linee e rughe, ma ad una maggiore probabilità di sviluppare cicatrici.

: Il collagene aiuta della pelle. Si tratta di una proteina derivata dal tessuto connettivo degli animali, ma esiste anche il collagene che è composto semplicemente da zuccheri. Questo è e aiuta il processo di guarigione delle ferite. Quando invecchiamo, produciamo meno collagene, e ciò porta, non solo alla comparsa di linee e rughe, ma ad una maggiore probabilità di sviluppare cicatrici. Evitare prodotti a base di alcol e saponi aggressivi : L’uso eccessivo di prodotti a base di alcol e saponi aggressivi può seccare la pelle ed irritarla, il che contribuisce a far apparire la pelle invecchiata e a farle perdere elasticità.

: L’uso eccessivo di prodotti a base di alcol e saponi aggressivi può seccare la pelle ed irritarla, il che contribuisce a far apparire la pelle invecchiata e a farle perdere elasticità. Provare gli esercizi per il collo: Potete sedervi o stare seduti, ma mi raccomando mantenete le spalle erette. Dopodiché stringete i denti posteriori, spingete la lingua al di sotto dei denti inferiori e tenere le labbra chiuse. Mantenete la posizione per 5 secondi, rilasciate e ripetete la stessa procedura, questa volta però per 10 secondi. Rilasciate e ripetete lo stesso esercizio per due volte, per un totale di 35 secondi.

LEGGI ANCHE -> Grasso sul collo: tutti i segreti per eliminarlo in poco tempo

Anche l’agopuntura è un ottimo metodo per produrre collagene e migliorare l’elasticità della pelle, compresa quella del collo. Non è da meno il microneedling, una tecnica che aiuta soprattutto a rassodare la pelle. L’unico effetto collaterale è la possibilità di sviluppare un rossore nella zona interessata per 24-48 ore, molto simile all’aspetto di una leggera scottatura.

Inoltre, state attenti a ciò che mangiate, perché lo zucchero distrugge, con il tempo, il collagene. Quello che la maggior parte delle persone sembra dimenticare è che l’alcool contiene molto zucchero e può anche rendervi disidratate, il che fa apparire la pelle secca e più cadente a lungo andare. Quindi, insieme a qualsiasi trattamento, è importante modificare la propria dieta, in modo da includere cibi che producono collagene come le bacche, i frutti tropicali, le verdure a foglia larga e i fagioli.

COME RINGIOVANIRE IL COLLO CON IL TRUCCO

Il modo migliore per ottenere un collo piu’ giovane con il trucco è quello di idratare prima il collo con una lozione idratante e poi applicare il fondotinta e sfumarlo verso il basso in direzione del petto. Contornate e sfumate il mento, la mascella e il collo per ottenere un look definito e giovanile.

Ecco come potete procedere: