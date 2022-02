Ex Uomini e Donne rompe il silenzio: tutta la verità sul tronista

Ex Uomini e donne rompe il silenzio e, in un’intervista rilasciata al magazine del dating show, svela la verità sul tronista del momento.

Ex protagonisti di Uomini e Donne svelano spesso dettagli e retroscena sulla trasmissione, ma anche sui protagonisti con cui hanno condiviso il percorso. E’ quanto ha deciso di fare una delle corteggiatrici della stagione attualmente in onda del dating show di canale 5 che, in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha svelato la verità sul tronista del momento.

Attualmente, sul trono del programma di Maria De Filippi, ci sono Matteo Ranieri, ex scelta di Sophie Codegoni che ora è una concorrente del Grande Fratello Vip e Luca Salatino che dopo aver corteggiato Roberta Ilaria Giusti che, però, gli ha preferito Samuele Carniani, ha accettato l’offerta di Maria De Filippi di cercare l’amore come tronista.

Ex Uomini e Donne svela la verità: “Ecco chi è Matteo Ranieri”

Nell’ultimo periodo, Matteo Ranieri si è concentrato sulla conoscenza di Federica e Denise. All’inizio del suo percorso, però, ha conosciuto Martina Viali con cui sembrava esserci feeling. Di fronte all’interesse di Matteo per le altre ragazza, Martina ha poi lasciato il programma e, a Uomini e Donne Magazine, ha descritto così Matteo:

“La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo […] Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza […] Vedere Matteo da casa mi mette un po’ in difficoltà, sento che mi fa un certo effetto seguire la trasmissione da casa, anche perché fino a poco tempo fa ero io quella in studio a vivere le emozioni in prima persona”, ha ammesso Viali senza celare la tristezza”, ha detto Martina.

Sulla possibilità di tornare in trasmissione per provare a corteggiare Luca Salatino, dice: “Luca è un bravissimo ragazzo ed è anche bello, ma non mi interessa perché so che non potrebbe fare per me […] Cosa vorrei dire a Matteo? Diciamo che il mio comportamento è stato anche il riflesso delle sue azioni, è stato tutto un po’ una conseguenza. Forse però una cosa che vorrei dirgli c’è: gli auguro il meglio, perché è un bravissimo ragazzo e gli auguro di capire quello che realmente vuole”.