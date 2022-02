Errori comuni con il fondotinta: l’elenco completo dalla A alla Z!

Ti sei mai chiesta quali sono gli errori più comuni che fai quando applichi il fondotinta? Scopriamoli insieme.

Nessuna di noi ha iniziato ad usare il trucco senza aver commesso almeno qualche errore lungo la strada. Però, ce ne sono alcuni, che molte di noi hanno fatto, soprattutto sull’applicazione del fondotinta.

Curiose di scoprire quali sono gli errori più comuni quando si utilizza il fondotinta liquido? Vediamoli insieme.

I 12 errori più comuni con il fondotinta

Ecco gli errori che molte di noi hanno già fatto, almeno una volta nella vita!

1 – Usare la tonalità sbagliata

Può essere difficile trovare una tonalità di fondotinta che ti corrisponda perfettamente. Infatti, non deve essere né troppo chiaro né troppo scuro. Se non sei sicura del tuo sottotono o non riesci a trovare il colore giusto, ti consigliamo di andare direttamente in un negozio di cosmetici e lasciare che gli esperti ti aiutino a scegliere la tonalità.

Ovviamente, la tonalità ideale per la tua pelle potrebbe cambiare durante l’anno, in base al tuo livello di abbronzatura. Perciò, se sei più pallida in inverno, usa una tonalità più chiara, non cercare di usare la stessa anche nei mesi estivi.

2 – Usare la formula sbagliata

Ci sono diverse tipologie di fondotinta liquidi, che includono quelli opachi e quelli luminosi. Se hai la pelle grassa, probabilmente preferisci usare un fondotinta opaco. Se hai la pelle secca invece, sarebbe meglio provane uno luminoso.

Usare il tipo sbagliato è un errore molto comune che può far apparire la tua pelle super lucida e grassa o molto disidratata.

3 – Scegliere il livello di copertura sbagliato

I fondotinta sono acquistabili in base alla copertura che garantiscono: vanno dalla copertura leggera a quella totale. La copertura leggera è ideale per le persone che vogliono un fondotinta, per l’appunto, leggero, avendo magari solo delle piccole imperfezioni della pelle. Ma è ottimo anche per le pelli mature.

La copertura totale è quella che molte di noi preferiscono, in quanto copre completamente qualsiasi genere di imperfezione.

Se non sei sicura, prova intanto un fondotinta a media copertura per vedere se ti ci trovi bene. In questo modo, puoi gradualmente passare ad un fondotinta a copertura totale.

LEGGI ANCHE -> Test del Fondotinta | Dimmi come lo applichi e ti dirò chi sei

4 – Applicare troppo fondotinta

Non mettere troppo fondotinta sul viso. Meglio usare diversi strati sottili di fondotinta piuttosto che uno o due strati molto spessi e appiccicosi.

Tuttavia, se stai aggiungendo più strati di fondotinta (o usi uno strato davvero spesso) e desideri avere una maggiore copertura, ti consigliamo di provare un nuovo fondotinta con un livello di copertura più alto rispetto a quello che stai utilizzando.

Usare un fondotinta a copertura totale spesso ti darà il risultato che vuoi, riuscendo ad utilizzare una minore quantità di prodotto e aiutandoti a spalmarne meno su tutto il viso.

5 – Non esfoliare

Tutte noi perdiamo cellule cutanee, e a volte la nostra pelle ha bisogno di un buon esfoliante. Se hai della pelle morta e secca sul tuo viso, probabilmente hai bisogno di esfoliare un paio di volte a settimana per rimuovere le cellule morte e preparare la pelle all’applicazione del trucco.

Ci sono molti tipi di esfolianti sul mercato, che vanno dagli scrub ai peeling chimici. Fai la tua ricerca per trovare il migliore per il tuo tipo di pelle e le tue esigenze.

6 – Non idratare quotidianamente

L’idratazione è essenziale per mantenere la pelle idratata e prevenire spellature e rughe. È particolarmente importante durante i periodi più freddi e meno umidi.

Forse penserai che non sia possibile utilizzare una crema idratante con la pelle grassa, ma in realtà non è assolutamente vero. Molte volte, la tua pelle produce più grasso perché la stai costantemente privando di grasso quando usi dei detergenti, delle maschere o dei prodotti per l’acne. Se idrati la tua pelle, è probabile che questa, dopo un po’ di tempo, produca meno grasso di prima.

Cerca una crema idratante che tratti, nello specifico, i bisogni della tua pelle. Per esempio, esistono delle creme idratanti con la protezione solare, alcune specifiche per la pelle matura, altre ancora per la pelle sensibile e via dicendo.

7 – Non usare il primer

Il primer aiuta il trucco a durare più a lungo e ad essere più uniforme. Se trovi che il tuo trucco scivoli molto sul tuo viso, molto probabilmente non stai usando un primer viso!

Ci sono molti primer di ottima qualità e perfino non troppo costosi. Non ti resta che sceglierne uno e provarlo.

8 – Usare il primer sbagliato

Proprio come ci sono diversi fondotinta per diversi tipi di pelle, esistono anche diversi primer. Usare un primer opaco o luminoso può cambiare completamente il modo in cui il tuo fondotinta si stenderà sul tuo viso. Quando scegli un primer, dovrai anche scegliere il genere di primer che vuoi o che ritieni essere il più adatto alla tua pelle.

Inoltre, alcune tipologie di primer e fondotinta non reagiscono bene tra loro. Se dovesse capitare, prova un diverso tipo di primer con il tuo fondotinta e vedi se si riesce a captare qualche miglioramento.

9 – Usare gli strumenti sbagliati

Un errore che molte di noi fanno è quello di usare un pennello da fondotinta piatto per applicare il prodotto su tutto il viso.

Anche si tratta di un pennello da fondotinta, puoi ottenere un risultato migliore utilizzando un buffing brush, uno stippling brush o una spugnetta per il trucco.

LEGGI ANCHE -> Pelle grigia? Forse trucchi la pelle olivastra con il fondotinta sbagliato!

10 – Non usare lo spray fissante

Proprio come la cipria, lo spray fissante funziona per mantenere il trucco più a lungo. Poiché lo spray fissante bagna il viso, aiuta il tuo trucco a sembrare molto più naturale.

11 – Usare lo spray fissante sbagliato

Esistono anche diversi di tipi di spray. Se hai la pelle grassa è probabile che tu voglia usare uno spray opaco. Al contrario, se hai la pelle secca potresti volere uno spray fissante luminoso.

Tenete a mente che gli spray variano notevolmente, perciò può capitare che due spray opachi non funzionino allo stesso modo sulla stessa persona. Potrebbero anche funzionare in maniera differente su fondotinta diversi.

Per andare sul sicuro, chiedi ai dipendenti dei negozi di cosmetici quale raccomandano di usare con il vostro particolare fondotinta. Ci sono fin troppe combinazioni!

12 – Non si sfuma abbastanza

Il tuo fondotinta e il tuo collo potrebbero non essere della stessa tonalità. E’ molto importante sfumare intorno al perimetro del tuo viso in modo che tutto sembri coeso, altrimenti sembra che stai indossando una vera e propria maschera.

Sfuma il fondotinta sulla pelle, intorno all’attaccatura dei capelli, lungo il collo e mi raccomando, non dimenticarti delle orecchie!