É stata il grande amore di Eros Ramazzotti dopo la Hunziker: eccola ora

E’ stata il grande amore di Eros Ramazzotti dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker: ecco com’è oggi.

Eros Ramazzotti ha avuto due grandi amori nella sua vita. Il primo è stato quello vissuto con Michelle Hunziker, sposata nel 1998 e con la quale ha vissuto la gioia di diventare papà per la prima volta. L’amore tra Eros e Michelle è stato coronato dalla nascita della primogenita Aurora che, oggi, ha un rapporto splendido con i genitori. Il matrimonio tra Ramazzotti e la Hunziker è finito e sia Michelle che Eros hanno costruito una nuova famiglia con altre persone.

Michelle Hunziker, dopo il divorzio da Eros Ramazzotti, ha sposato Tomaso Trussardi con cui ha avuto due figlie: Sole e Celeste. A gennaio, però, la coppia ha annunciato la separazione. Eros Ramazzotti, invece, con chi si è costruito una nuova famiglia?

Eros Ramazzotti dopo Michelle Hunziker: ecco com’è oggi Marica Pellegrinelli

Dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti ha successivamente trovato l’amore con la bellissima Marica Pellegrinelli. Un amore nato con discrezione e lontano dalle luci dei riflettori che ha portato alla nascita di due bambini, Raffaela Maria e Gabrio Tullio e al matrimonio.

Anche l’amore con la Pellegrinelli, però, è finito come ha annunciato, dopo diverso tempo la modella al settimanale F. “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a 21 anni non pensavo a diventare mamma. Avrei preferito arrivarci dopo laureata e realizzata professionalmente. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni. Teatro e cinema. Ma è stata una scelta, non rimpiango nulla. E poi sono ancora giovane: dopo dieci anni di dedizione totale alla famiglia voglio pensare anche a me”.

LEGGI ANCHE —> Katia Follesa ieri e oggi: la trasformazione della comica, foto

LEGGI ANCHE —> Ex Uomini e Donne rompe il silenzio: tutta la verità sul tronista

Dopo la fine del matrimonio con Ramazzotti, la Pellegrinelli si sta dividendo tra il suo lavoro di mamma e di modella. Sempre bellissima, sui social, regala ai fan foto professionali proteggendo la propria vita privata.