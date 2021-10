Test del Fondotinta | Dimmi come lo applichi e ti dirò chi sei

By

Con il test del fondotinta analizzeremo una delle più classiche abitudini femminili per indagare nella parte più profonda del tuo carattere e scoprire un aspetto del tuo carattere a cui spesso non presti abbastanza attenzione.

Truccare il viso, e in particolare applicare il fondotinta, è una delle operazioni che noi donne svolgiamo quasi ogni giorno e per la quale, ovviamente, costruiamo una routine.

Il modo in cui organizziamo i nostri gesti e i nostri strumenti per effettuare un’operazione che richiede ogni giorno una certa quantità di tempo dice moltissimo del nostro carattere: per questo motivo l’applicazione del fondotinta è un esempio perfetto.

I diversi strumenti con cui è possibile applicare il fondotinta possono essere considerati in tutto e per tutto un’espressione abbastanza chiara della nostra personalità, perché ci permettono di ottenere risultati leggermente differenti l’uno dall’altro, e che quindi si adeguano meglio o peggio di altri alle nostre esigenze e al modo in cui vogliamo apparire presentandoci al mondo.

Test del Fondotinta

Per eseguire il test dovrai semplicemente rispondere con sincerità e scegliere la soluzione corrispondente a tuo modo preferito di applicare il fondotinta. Non ti stiamo chiedendo quale credi che sia più efficace, ma quello che ti ritrovi a usare ogni giorno o più spesso di altri, a prescindere dalle tue preferenze “tecniche”.

1 – Blending Sponge

La blending sponge (in italiano spugnetta da sfumatura), è uno strumento utilissimo per applicare il prodotto in maniera uniforme e naturale, facendolo aderire perfettamente alla pelle.

Grazie alla sua forma ovoidale e alla sua consistenza morbidissima, questa spugna può essere utilizzata su tutte le parti del viso, sia da asciutta che da umida, a seconda che si voglia ottenere una minore o maggiore coprenza sulle imperfezioni.

Se utilizzi la spugnetta da sfumatura per applicare il fondotinta vuol dire che sei una persona davvero perfezionista: ti piace apparire sempre al meglio delle tue potenzialità.

Sei in grado di adeguarti a qualsiasi situazione e riesci ad apparire molto a tuo agio in ognuna di esse, mettendo le persone che lavorano con te nelle condizioni di vivere, di esprimersi o di lavorare al meglio.

