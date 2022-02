Belen Rodriguez, la confessione privata che spiazza tutti

Belen Rodriguez torna a parlare della propria vita privata in un’intervista rilasciata al settimanale Chi e si lascia andare ad un’inaspettata confessione.

Belen Rodriguez a cuore aperto in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. La showgirl argentina, tornata single dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì, ha parlato senza filtri della propria vita privata svelando dettagli inediti sulle sue ultime scelte sentimentali.

Dopo essersi separata per la seconda volta da Stefano De Martino, Belen aveva ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese con cui sognava di trascorrere il resto della vita. Un amore passionale quello tra Belen e Antonino coronato con la nascita della piccola Luna Marì. Pochi mesi dopo la nascita della piccola, però, i due si sono detti addio ed oggi la showgirl argentina ha svelato nuovi dettagli.

Belen Rodriguez vuota il sacco su Antonino Spinalbese

Con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ha bruciato le tappe. Insieme da pochi mesi, Belen e Antonino hanno deciso di avere una figlia e, lo scorso luglio, è nata la piccola Luna Marì. Una grande gioia per entrambi, ma non è bastato per superare i vari problemi di coppia. Oggi, Belen e Antonino hanno deciso di separarsi crescendo insieme la loro bambina.

LEGGI ANCHE —>Belen Rodriguez sempre bellissima? Ecco com’era a 14 anni

“Non voglio sembrare egoista ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro”, ha detto Belen a Chi che poi ha aggiunto – “Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me“.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la vera natura del loro rapporto

Belen, infine, ha parlato anche di Stefano De Martino con cui è tornata ad essere la protagonista del gossip. Belen e Stefano, infatti, sono sempre più protagonisti di tante paparazzate che mostrano i momenti che trascorrono insieme. A tal proposito, la Rodriguez ha detto: “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”.