Colore di smalto per le over 40: come scegliere quello giusto

Ti sei mai domandata se il colore di smalto che hai scelto è quello più adatto per te? Scopriamolo insieme.

Quanti smalti tra cui possiamo scegliere al giorno d’oggi, dico bene? Ma se hai più di 40 anni, avrai sicuramente notato un leggero cambiamento nella varietà di colori a tua disposizione.

Ci troviamo in un periodo in cui le tendenze delle unghie cambiano costantemente e ormai non ci si dipinge più le unghie semplicemente perché abbiamo bisogno di abbinarci un vestito. Possiamo dire che le unghie sono diventate un vero e proprio accessorio fashion.

Il colore di smalto più adatto a te

Quando si tratta di colori, anche se sei una over 40, non bisogna porsi troppo limiti, anche se dovresti ricordarti di seguire alcune semplici regole:

Presta molta attenzione alla cura delle unghie .

che scegli. Pensala in questo modo: scegliere un colore per le unghie è come scegliere un rossetto. Cerca di tenere le unghie corte e se possibile, opta per una forma ovale e squadrata : ti aiuterà a far sembrare le tue mani più giovani.

: ti aiuterà a far sembrare le tue mani più giovani. Evita di indossare delle unghie acriliche finte con una manicure vecchio stile, perché potrebbe farti sembrare più vecchia di quello che sei.

Invece, prova a seguire questi ultimi trend:

1. Una tonalità giovanile di rosso

Lo smalto rosso brillante attira l’attenzione sulla tua manicure piuttosto che sulle tue mani. Il borgogna, il prugna e anche il marrone sono colori estremamente versatili e possono essere utilizzati sia per il giorno che per la sera. Opta invece per tonalità che tendono all’arancione e cerca di evitare il blu e le sue varianti.

2. Attenzione ad alcuni colori

Con l’avanzare dell’età, è più probabile che le vene siano più visibili. Perciò evita tonalità troppo chiare o fredde come i blu e i verdi. Questi colori non faranno altro che attirare l’attenzione verso le tue mani.

3. Smalto nude

Non so se ne sei a conoscenza, ma lo smalto nude ha un potere anti-invecchiamento, ma attenzione alla tonalità che scegli. I rosa e i bianchi chiari faranno sembrare più grosse le tue dita. Ti suggerisco di abbinare il colore dello smalto a quello del tuo fondotinta. Vedrai che così non sbaglierai!

Se hai la pelle chiara, scegli tonalità di bianco, champagne, nudo o sabbia. Se hai la pelle più scura, scegli le tonalità di cacao, cappuccino o caffè. Il cioccolato e le tonalità di grigio-marrone sono giovanili e alla moda, ma attenzione, evita i marroni scuri perché non perdonano.

4. Attenzione alla tonalità più scure

Con l’età, le mani diventano più fragili e quindi risulta più difficile stare al passo con le tendenze dei mesi invernali, che prediligono colori scuri come il marrone, il nero il viola.

Quindi mi raccomando quando sfoggi queste tonalità, perché potrebbero evidenziare maggiormente i difetti delle tue mani. Ti suggerisco magari di provare un blu navy, o i blu e i verdi lunatici: lo so, si tratta di tonalità molto audaci, ma sono in grado di illuminare molto bene la tua pelle, evitando la durezza di altri colori, come il nero.

5. Colori di smalto rosa

Esiste una tonalità di rosa per ogni outfit ed occasione. Se le tue mani non sono il tuo punto di forza, allora opta per dei rosa brillanti. Infatti, attireranno l’attenzione sulle unghie piuttosto che sulle dita. Se invece hai delle dita lunghe o sottili, allora scegli le tonalità più chiare e morbide.

6. Smalto metallico

Cerca, se possibile, di evitare gli smalti glitterati. Ma non preoccuparti, puoi sostituirli con degli smalti metallici. Queste tonalità riescono a catturare perfettamente la luce, producendo un effetto a dir poco intrigante. Non solo, se indossi outfit scuri, questo smalto donerà al tuo look femminilità ed eleganza.

7. Colori di smalto assolutamente da evitare

Da evitare assolutamente lo smalto giallo, che può far risaltare la secchezza e le imperfezioni delle tue mani. Se hai ancora delle mani relativamente giovani, puoi puntare sul giallo brillante, altrimenti scegli l’oro.