Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la vera natura del loro rapporto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno tornando insieme o sono due genitori separati con un rapporto civile? Finalmente arriva la verità.

La storia d’amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto sognare tutti sin dai primi appuntamenti. Bellissimi, giovani e con tanti sogni da realizzare, si sono innamorati follemente formando subito una famiglia. Un amore passionale che, dopo essere finito, è riesploso nuovamente per poi finire ancora. Belen, tra un ritorno di fiamma e una rottura, ha ritrovato l’amore prima con Andrea Iannone e poi con Antonino Spinalbese.

La storia con Antonino con cui ha avuto la figlia Luna Marì sembrava quella giusta, ma qualcosa si è rotto improvvisamente ed oggi Belen è tornata ad essere single. Tuttavia, i paparazzi pizzicano sempre più spesso insieme la showgirl argentina con Stefano De Martino e i fan si chiedono quale sia la vera natura del loro rapporto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la showgirl svela cosa c’è con l’ex marito

Alla vigilia del debutto come conduttrice de Le Iene Show insieme a Teo Mammucari con cui lavora anche a Tu sì que vale, Belen si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera parlando anche della sua vita da mamma e da donna single. La Rodriguez ha ammesso che ha ricominciato a vedere Stefano senza scendere nei dettagli.

LEGGI ANCHE —>Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al top per la 40esima puntata

“In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, ha spiegato la showgirl che, in questa fase della sua vita, preferisce godersi Santiago e Luna Marì, i suoi successi più grandi.

LEGGI ANCHE —> Giovanna Civitillo piange in diretta dopo Sanremo: il motivo è emozionante

Cosa accadrà, dunque, tra Belen e Stefano? I fan più romantici della coppia sognano il clamoroso ritorno di fiamma: accadrà davvero o i due continueranno a frequentarsi come due amici che si sono amati tanto condividendo un pezzo importante di vita insieme?