Belen Rodriguez è una delle showgirl più famose in assoluto, amatissima per la sua bellezza mozzafiato. Ma è sempre stata così bella? Ecco com’era Belen Rodriguez a 14 anni.

Belen Rodriguez è ammirata da donne e uomini per la sua incredibile bellezza che le ha fatto scalare le classifiche di popolarità. Ma l’avete mai vista da giovanissima?

Belen ha fatto il suo debutto nella televisione italiana nel 2006 come ospite dei programmi televisivi di TeleBoario. È stata tra i protagonisti dello spot televisivo TIM vestendo i panni della “donna dei sogni” al fianco di Elisabetta Canalis e Christian De Sica.

L’anno seguente ha preso parte come inviata e co-conduttrice insieme a Selvaggia Lucarelli al programma Pirati. A lanciarla definitivamente è stata la sua partecipazione all’L’isola dei famosi, dive si è aggiudicata il secondo posto, dietro Vladimir Luxuria, ottenendo il 44% dei voti.

Da quel momento in poi la sua carriera ha preso il volo e Belen ha cominciato ad essere ospitata nei programmi di maggior successo in Italia. Oltre ad aver posato per diversi calendari osé, l’abbiamo vista in Zelig e Amici e ha oltretutto lanciato la sua linea di profumi.

Ma com’era Belen a 14 anni?

Come potrete immaginare, Belen è sempre stata bellissima, anche da molto giovane.

La showgirl ha recentemente postato sul suo profilo Instagram una sua foto di quando aveva solo 14 anni, facendo subito incetta di like tra i suoi numerosi fan.

Nella caption della foto la bella Belen ha scritto in spagnolo “Belu Belu a 14 anni!” Aggiungendo “Sempre ridendo”.

In effetti Belen è anche nota per la sua positività e solarità, caratteristiche che l’hanno fatta amare dal pubblico insieme alla sua considerevole bellezza. Una vera femme fatale!