Melissa Satta: hair look alla moda con bella e pratica frangia sfilata

Melissa Satta: nuovo hair look impeccabile con bella e pratica frangia sfilata, che è uno dei trend più gettonati dell’inverno 2022. Copia subito il suo stile!

La bellezza femminile passa anche dai capelli. Sono simbolo per eccellenza di sensualità. Avere una chioma sana, fluente e corposa è il desiderio di quasi tutte le donne. Non tutte, però, hanno la fortuna di averla così al naturale. Tuttavia, per migliorare l’aspetto dei capelli, ci sono tanti trattamenti specifici da provare, tra i quali le fiale anticaduta energizzanti e rinvigorenti.

Ma prendersi cura dei capelli significa anche scegliere il taglio giusto oppure l’acconciatura che li valorizzi meglio. Ogni nuovo anno si apre sempre con tanti spunti interessanti per l’hair look. Anche il 2022 pullula di idee e suggerimenti, tra best seller e novità.

Per i tagli, spopola il bob in tutte le sue versioni, corto, medio oppure lungo, con o senza frangia. Ma il 2022 è anche l’anno del pixie cut, detto “taglio da folletto”, amato da star del calibro di Anne Hathaway, Halle Berry, Jennifer Lawrence e Natalie Portman.

Le inguaribili romantiche, invece, possono continuare a sfoggiare con orgoglio chiome lunghe e fluenti. Di questo “club” fa parte anche Melissa Satta, che ha incantato tutti su Instagram con il suo nuovo hair look. Analizziamo subito il suo stile!

Melissa Satta: look top con capelli lunghi e frangia

Melissa Satta cambia look e sceglie uno stile intramontabile: capelli lunghi con frangia sfilata. Questo hair look si abbina bene con ogni tipo di outfit, da quello più pratico di tutti i giorni a quello più ricercato da sfoggiare in un’occasione speciale.

La Satta non ha resistito al fascino della frangia, gettonatissima per l’inverno 2022. Parliamo di una sorta di “accessorio” per ogni età che incornicia lo sguardo e regalo un look più sbarazzino. Dritta, sfilata, corta, lunga, a tendina o laterale: si può scegliere tra vari tipi di frangia, l’importante è individuare quella più adatta alla forma del proprio viso.

La frangia sfilata è quella più amata da attrici, modelle e social influencer. Il motivo è semplice: è perfetta per i tagli corti, soprattutto per il pixie cut ma, al contempo, si abbia bene anche con i capelli lunghi, dritti o scalati, perché dà più movimento e valorizza il viso.

Questo tipo di frangia sta bene un po’ a tutte. A fare la differenza, però, sono le mani esperte dell’hair stylist, che deve riuscire a darle la giusta lunghezza e la sfilatura perfetta, in base alla forma del viso. Se è lungo e stretto, la scalatura dovrà essere leggera, appena accennata.

Per le donne con viso tondo, invece, gli esperti consigliano di optare per un ciuffo centrale sfilato. Molto bello il risultato della frangia sfilata anche sui visi ovali. Insomma, parliamo di una frangia versatile, perfetta per chi desidera un hair look più giovanile e sbarazzino, ma pur sempre elegante.

Un altro punto di forza della frangia sfilata consiste nel fatto che mette in evidenza le sopracciglia. Quelle di Melissa Satta sono folte, doppie e ben definite, sapientemente pettinate e valorizzate con una matita specifica. Le sopracciglia giocano un ruolo chiave in ogni tipo di make up: esaltano gli occhi e aprono lo sguardo, che si carica di sensualità.

Delle belle sopracciglia possono cambiare l’espressione del viso, regalando persino qualche anno in meno. Analizzando ancora il look della Satta notiamo che, escludendo la frangia, i capelli sono lunghi e pari. Una scelta strategica che offre la possibilità di spaziare tra un’infinità di acconciature.

Quando i capelli sono lunghi e pari, infatti, è più facile raccoglierli in una treccia o in un chignon alto e tirato. Il look di Melissa Satta, nel suo complesso, è azzeccatissimo! Bello, ricercato e, allo stesso tempo, sobrio. E’ lo stile perfetto per distinguersi con classe e naturalezza.

Se hai i capelli lunghi come la Satta, prova a fare la frangia sfilata. E, se hai dubbi sul fatto che possa starti bene, chiedi pure un consiglio al tuo parrucchiere di fiducia.