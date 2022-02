Ciglia che cadono: cause e rimedi naturali

Scopri quali sono le principali cause per le ciglia che cadono e come porvi rimedio grazie ad alcuni rimedi naturali.

Le ciglia che cadono sono un problema più comune di quanto si pensi e che, quando si presenta, desta sempre una certa preoccupazione. Le ciglia, dopotutto, oltre a fungere da barriera protettiva per gli occhi, sono da sempre considerate un segno di bellezza. Non per niente è molto comune renderle più folte e lunghe grazie all’uso del mascara e ricorrere addirittura a quelle finte per ottenere un effetto ancora più pieno.

Cosa fare, quindi, quando le ciglia iniziano a cadere? La prima mossa da compiere è senza alcun dubbio quella di cercare di capirne la causa. In questo modo, infatti, sarà possibile rallentare o bloccarne la caduta. Subito dopo, in base a quante se ne sono effettivamente perse, andrà considerata una possibile cura.

Cerchiamo quindi di capire quali sono i passi giusti da compiere dinanzi a questo fenomeno tutt’altro che piacevole.

Ciglia che cadono: le cause ed i rimedi più efficaci

La prima cosa da sapere riguardo alle ciglia è che hanno un loro ciclo di vita e che come avviene per i capelli, ogni tot cadono per essere rimpiazzate da altre. Si stima infatti che ogni persona arrivi a perdere fino a cinque ciglia al giorno.

Questa spiegazione, però, non rende normale la caduta delle ciglia. Finché si tratta di un processo naturale, infatti, non ci si accorge quasi della loro caduta perché al contempo (sempre come avviene per i capelli), queste vengono sostituite da altre nuove. Notare ciglia meno folte è quindi sintomo che qualcosa non sta andando come dovrebbe.

In genere, tra le cause più comuni che portano alla caduta delle ciglia ci sono l’uso di strumenti poco adatti come il piegaciglia o un’irritazione dovuta a cosmetici troppo pesanti.

Anche le infezioni agli occhi possono portare a questo problema e ciò vale anche per un’applicazione costante ci ciglia finta che vanno ovviamente ad appesantire l’occhio e che durante il montaggio o la rimozione possono portare ad una perdita più importante di ciglia.

LEGGI ANCHE -> Hai la lingua salata? Le cause che dovresti conoscere

Al fine di mantenere le ciglia sane è quindi importante prima di tutto non strapazzarle e averne sempre la massima cura. Anche il sapone con cui si lavano gli occhi dovrebbe essere delicato quanto basta a non irritare gli occhi. Detto ciò, mangiare bene rimane sempre un buon modo per fare il pieno di vitamine e minerali indispensabili per la salute di pelle, capelli e ciglia.

Andando infine ai rimedi naturali, uno particolarmente utile è l’olio di ricino che andrebbe applicato la sera dopo la normale pulizia del viso. Spazzolarlo sulle ciglia aiuta le stesse ad avere più nutrimento e a farsi più forti e quindi meno soggette a staccarsi prima del tempo.

Anche l’olio extra vergine d’oliva può risultare utile se applicato allo stesso modo. Applicandolo con costanza, pian piano, dovrebbe portare infatti a dei benefici aiutando le ciglia a ricrescere più velocemente. Ciò che conta è usare un sapone delicato per rimuoverlo al mattino e aver sempre cura di tutti i prodotti che si acquistano per le ciglia, partendo dal mascara e terminando con le eventuali ciglia finte.

LEGGI ANCHE -> San Valentino ti deprime? Ecco come affrontarlo!

Qualora questi rimedi e le accortezze suggerite non dovessero bastare o davanti ad una caduta davvero eccessiva delle ciglia, il consiglio è ovviamente quello di rivolgersi al proprio medico curante. In questo modo sarà più semplcie capire altre eventuali cause e porre in atto una terapia ideona a risolvere il problema.