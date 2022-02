Bianca Guaccero rifatta? La verità di Striscia la Notizia

Bianca Guaccero rifatta? Striscia la Notizia mostra le foto di ieri e di oggi dell’attrice e conduttrice pugliese: assolutamente bellissima.

Bianca Guaccero è una delle donne italiane più belle in assoluto. Quella dell’attrice e conduttrice pugliese è una bellezza mediterranea che lascia senza fiato sia le donne che gli uomini. Fisico asciutto e snello che allena quotidianamente, capelli e occhi scuri, lineamenti perfetti rendono Bianca assolutamente meravigliosa.

Bianca ha cominciato a lavorare da giovanissima. Prima di conquistare il successo nazionale, si è fatta notare recitando nella sitcom pugliese Mudù dove sfoggia, non solo la sua bellezza, ma il suo talento innato che le ha permesso di affermarsi come attrice e conduttrice. La Guaccero, inoltre, è stata una delle primedonne più amate del Festival di Sanremo e ha dato prova di sapere cantare duettando con Fabrizio Moro sulle note di “E’ più forte l’amore”, brano contenuto nell’album Pace del cantautore romano, pubblicato nel 2017.

Bianca Guaccero rifatta? Le immagini di Striscia la notizia

Guardando le foto di ieri e di oggi di Bianca Guaccero, la bellezza non ha subito i segni del tempo che passa. L’artista pugliese è assolutamente meravigliosa, ma Striscia la Notizia ha deciso di sottoporre le foto della Guaccero sotto il radar della rubrica “Fatti e rifatti”. Cosa avrà scoperto il tg satirico di Antonio Ricci?

LEGGI ANCHE —> Amici, Giulia Pauselli è incinta: annuncio e lacrime in diretta

Secondo Striscia la Notizia , le labbra di Bianca Guaccero avrebbero subito un piccolo ritocchino. In realtà, il tutto potrebbe essere dovuto ad un trucco che le rende più carnose. Lo scanner della rubrica Fatti e rifatti di Bianca Guaccero ha osservato anche il decolletè della Guaccero scoprendo il trucco dell’attrice e conduttrice pugliese ovvero abiti e reggiseni che lo rendono più prosperoso. LEGGI ANCHE —> Ricordate le Lollipop? Ecco come sono e cosa fanno oggi le ragazze di Popstars

La bellezza della Guaccero, dunque, è tutta naturale e frutto dei doni che hanno deciso di farle i genitori. Con un look casual o più elegante, in bikini o in tuta, la Guaccero resta una delle donne in assoluto più belle e i complimenti che riceve da donne e uomini e ne sono la prova.