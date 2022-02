Vi ricordate le Lollipop, la girl band italiana? Nei primi anni 2000 ha letteralmente spopolato ma ad oggi le cinque ragazze Marta, Marcellina, Roberta, Dominique e Veronica hanno cambiato vita. Ecco come sono diventate oggi

La girl band italiana è nata grazie al programma musicale Popstars come una risposta italiana alle Spice Girl. Le Lollipop hanno rappresentato una generazione.

Erano i primi anni 2000 quando Daniele Bossari lanciò su Italia 1 l’esclusivo format Popstars che non era altro che un progenitore degli attuali talent show nel quale decine di ragazze mettevano alla prova le loro doti canore per entrare a far parte di un gruppo tutto al femminile.

Tale format tratto da un programma neozelandese e riadattato per l’Italia aveva proprio lo scopo di scoprire talenti e creare una band.

Alla fine a spuntarla furono Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu, che a partire da quel momento diedero vita a una carriera di successo. La loro prima hit Down, down, down spopolò, tanto da portarle fino al palcoscenico del Festival di Sanremo.

Che fine hanno fatto oggi le Lollipop?

Le Lollipop dal successo alla nuova vita

In seguito alla loro partecipazione a Popstars, le cinque ragazze di Lollipop hanno vissuto un incredibile successo con il singolo Down Down Down, che è diventato in men che non si dica Disco di Platino.

Ma Popstars, il loro primo album ufficiale non ha riscontrato lo stesso successo, così come il loro secondo singolo Don’t Leave Me Now. Inoltre quando nel 2002 hanno tentato di risollevare nuovamente le sorti con la partecipazione al Festival di Sanremo con il pezzo Batte Forte, non sono riuscite a cavalcare l’onda del successo, collezionando un penultimo posto in classifica!

Successivamente sono riuscite a rilanciarsi nel mondo musicale con una nuova uscita del primo album inclusiva di doppio CD e remix inediti. Ma la notorietà è durata ben poco, infatti il loro secondo album Together, il loro secondo full lenght, è stato un flop. In seguito a questi insuccessi collezionati nel giro di pochi anni, il gruppo si sciolse (complici i dissapori).

Oggi, dopo vari tentativi di reunion, sono Marta, Marcella e Veronica ad aver ripreso le attività, esibendosi spesso in varie città d’Italia, anche se in contemporanea continuano con i loro impegni da soliste.

Come sono cambiate le Lollipop

Basta guardare i loro profili instagram per capire i cambiamenti delle cinque ragazze. Marta, Marcella e Veronica hanno continuato a lavorare nel campo della musica.

In particolare Marcella ha deciso di prendere un aspetto più maturo rispetto al passato (con i capelli corti); Marta è rimasta identica a 20 anni fa; Veronica ha detto addio al taglio scalato e adesso porta dei capelli lunghi e lisci; Dominique non ha i social. L’unica che si vede di più nel mondo dello spettacolo è Roberta Ruiu.

La donna, dopo l’esperienza con le Lollipop ha deciso di rilanciarsi nel mondo dello spettacolo, complice l’esperienza a Uomini e Donne, oltre a essere influencer, calca spesso i red carpet più ambiti del nostro paese, primo tra tutti quello di Venezia.

