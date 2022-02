Pasta al pesto, ma non quello solito: un sapore così vi conquista

Ci sono tanti modi per condire la pasta, ma con il pesto alla calabrese fate sempre centro. Una ricetta facilissima per un sapore strepitoso

La pasta con il pesto è un classico della cucina italiana, ma questa volta riuscirete a stupire tutti. Perché non è la classica salsa ligure a base di olio, pinoli e pecorino, ma il pesto alla calabrese: pomodori, peperoni, cipolla rossa di Tropea, un po’ di peperoncino e ricotta fresca di pecora

Un condimento morbido e fresco, ideale anche per preparare altri piatti: spalmatela su fette di pane tostato, bruschette, usatela come base in focacce e piadine aggiungendo verdure grigliate o formaggi. E come per il pesto normale, potete prepararne di più congelandola in freezer per tirarla fuori quando serve.

Pasta al pesto, mangiatela calda e fredda

Con questo originale pesto alla calabrese potete anche preparare un piatto di pasta fredda per i vostri pranzi estivo. L’unica differenza rispetto a questa ricetta è passare subito la pasta sotto l’acqua appena la scolate e poi lasciarla raffreddare completamente prima di condirla.

Ingredienti:

360 g pasta corta

6 pomodori ramati o datterini

2 peperoni rossi

300 g ricotta di pecora

1 cipolla rossa di Tropea

1 cucchiaino di peperoncino

pecorino fresco q.b.

1 pizzico di origano secco fresco

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

Preparazione:

Lavare bene sotto un getto d’acqua i pomodori e i peperoni. Asciugateli e tagliateli a pezzi più o meno regolari. Poi mettete su l’acqua per la pasta.

Fate soffriggere in una padella la cipolla tagliata a fettine insieme a 2-3 cucchiai di olio, aggiungete un goccio d’acqua e un coperchio tenendo la fiamma bassa. Quando la cipolla sarà appassita senza ancora aver preso colore, aggiungete i pomodori e i peperoni.

Salate leggermente, poi aggiungete il cucchiaino di peperoncino e cuocere a fiamma moderata fino a quando le verdure saranno ben cotte. Diciamo che 20 minuti dovrebbero essere sufficienti per un buon risultato. Spegnete e lasciate intiepidire la base del vostro pesto alla calabrese.

Versate tutto in una ciotola e frullare tutto usando un frullatore ad immersione. Poi lasciate raffreddare il pesto e solo a quel punto aggiungete la ricotta passata al setaccio per ottenere una salsa bella cremosa.

Scolate la pasta e conditela con questa delicata salsa, aggiungendo in ogni piatto un po’ di pecorino grattugiato fresco al momento.