Come fare gli occhi a mandorla con l’eyeliner in pochi step

Come fare gli occhi a mandorla? Semplice, utilizza l’eyeliner! Ti sveliamo tutti i segreti per un trucco perfetto. Risultato: il tuo sguardo avrà un aspetto orientaleggiante!

Gli occhi hanno un grande potere comunicativo: lo sguardo rivela emozioni. Basta guardare una persona dritta negli occhi per percepire qual è il suo stato d’animo in quel momento. Ma gli occhi sono anche un elemento chiave nel gioco della seduzione. Quando tra due persone scatta la scintilla, perché si piacciono, si rincorrono timidamente con lo sguardo.

Per le donne, in particolare, gli occhi sono un biglietto da visita di sensualità. La tendenza più comune è quella di valorizzarli al massimo con il make up giusto. Per realizzare un trucco occhi perfetto, bisogna valutare bene la loro forma. Se sono troppo piccoli, infatti, dovranno essere ingranditi. Se, invece, sono troppo grandi e sporgenti, allora sarà necessario correggerli, per annullare la rotondità.

Gli occhi a mandorla sono molto belli e sensuali. Sono un tratto tipico di alcuni popolazioni asiatiche. Molte donne vorrebbero averli proprio così! Un desiderio che può diventare realtà realizzando il trucco giusto. Vediamo insieme come ingrandire gli occhi piccoli per ottenere la forma a mandorla.

Occhi a mandorla: puoi averli così usando l’eyeliner!

C’è un trucco adatto per ogni tipo di occhi. Lo sanno bene i make up artist che, prima di procedere, valutano attentamente forma e dimensioni. Questo perché la finalità del trucco cambia a seconda della conformazione naturale degli occhi. Se sono troppo piccoli, per esempio, sarà necessario allungarli, per aprire lo sguardo.

Se hai gli occhi piccoli e ravvicinati, ti diciamo qual è il make up giusto per ottenere la bellissima forma a mandorla. I prodotti must have sono ombretto, eyeliner e mascara!

Partiamo dall’ombretto. Scegline due che si abbinino bene al colore dei tuoi occhi. Il primo, chiaro e luminoso, andrà steso su tutta la palpebra. Invece il secondo, più scuro, dovrà essere applicato con un pennello a penna, partendo dalla metà dell’occhio fino ad arrivare alla parte più esterna. Con questo escamotage otterrai dei bellissimi occhi a mandorla e uno sguardo più sexy.

Passiamo al secondo step, che consiste nell’allungare gli occhi evitando di farli sembrare ancora più ravvicinati. Per questa operazione, gioca un ruolo chiave l’eyeliner, che deve partire a 3/4 dell’occhio, lasciando libero l’angolo interno. Con questa piccola astuzia riuscire ad aprire lo sguardo!

Se vuoi ottenere la tipica forma a mandorla, devi concentrarti sulla definizione della “codina all’insù”. In pratica devi disegnare un bel triangolo visibile per l’ala dell’occhio, che renderà più ampio lo sguardo. Un consiglio prezioso che fa la differenza: ricorda che il tratto della matita/eye-liner non deve mai essere troppo spesso, per non rischiare di rimpicciolire ancora di più gli occhi.

Per completare il make up, non trascurare le ciglia. Se non sono molto folte, puoi applicare qualche ciuffetto di quelle finte, sulle quali poi passare un mascara volumizzante e allungante. Se i tuoi occhi sono piccoli o di medie dimensioni, meglio applicarlo sopra e sotto. Ovviamente insisti con il mascara soprattutto sulle ciglia esterne, per enfatizzare la “codina all’insù” disegnata con l’eyeliner.

LEGGI ANCHE -> Eyeliner e matita occhi: sicuramente hai commesso questo errore!

Se i tuoi occhi sono abbastanza grandi, nulla ti vieta di ricreare un bellissimo effetto a mandorla. Anche in questo caso dovrai utilizzare l’eyeliner. Per un look più sobrio e naturale, tracci una linea di eyeliner lungo tutto il bordo ciliare che termini con una codina piccola e discreta.

Per un make up più marcato, invece, traccia una riga di eyeliner più spessa e omogenea lungo tutto l’occhio, partendo quindi dall’angolo interno e andando vero l’esterno. Risultato: dei bellissimi occhi da cerbiatto!

LEGGI ANCHE -> Eyeliner perfetto: ecco come ottenere una linea pulita in modo semplicissimo

Ora sai quali sono le strategie da mettere in campo per fare gli occhi a mandorla con l’eyeliner. Pochi e semplici step per un risultato finale a dir poco incantevole. Ti sentirai più bella e sexy, fidati!