Con la menopausa hai meno desiderio sessuale? Tranquilla, anche lui!

By

Il desiderio sessuale di una donna in menopausa diminuisce, ma non dovremmo sentirci così in colpa: ecco perché!

Con la menopausa una donna comincia a instaurare una relazione diversa con il proprio corpo (che cambia profondamente) ma anche con le persone che la circondano e, in particolare, con il partner.

In genere una donna comincia a sentirsi meno desiderabile e parallelamente comincia a provare un minor coinvolgimento con tutto ciò che riguarda il sesso.

A differenza di quanto accade nelle donne, i livelli di testosterone negli uomini rimangono abbastanza costanti per quasi tutta la vita e, per questo motivo, anche il loro desiderio sessuale non subisce cali drastici.

A causa di questo differente approccio al sesso, quando raggiungono l’età matura molte coppia possono sperimentare degli attriti nella relazione.

Nella maggior parte dei casi le donne si assumono la colpa di questi problemi, sentendosi “in difetto” perché non riescono più a soddisfare come un tempo le esigenze del proprio partner.

In realtà la prospettiva più sana per analizzare i cambiamenti all’interno di una relazione non è questa. Ecco cosa dovremmo imparare ad capire.

Il desiderio sessuale in menopausa non cala solo nelle donne!

Anche se oggi viene considerato un termine medico piuttosto superato, l’andropausa è il corrispettivo maschile della menopausa. Comincia a svilupparsi intorno alla stessa età e ha conseguenze simili sul fisico: perdita di massa magra, aumento della massa grassa, gonfiore, diminuzione della solidità ossea, calo del desiderio.

La differenza sostanziale tra uomo e donna è che il calo del desiderio nell’uomo è estremamente graduale. Addirittura potrebbero non essere percepibili differenze significative rispetto alla gioventù fino ai 60 o 70 anni.

Quello che cambia però è la capacità del corpo di rispondere allo stimolo sessuale e a soddisfare il desiderio.

A partire dai 50 anni, infatti, gli uomini cominciano a manifestare a fare i conti con la disfunzione erettile e con l’eiaculazione precoce. Entrambi questi sintomi derivano dalla minor efficienza vascolare e dal peggioramento delle prestazioni fisiche durante l’attività aerobica (cioè durante l’atto sessuale).

Esattamente come le donne, quindi, dai 50 anni in poi i maschi hanno bisogno di cambiare approccio nei confronti del sesso. Anche dal loro punto di vista aumentano le insicurezze relative sia alla propria fisicità sia alle proprie prestazioni.

Questo implica che anche l’uomo che ha superato i 50 ha bisogno di più tempo e di più cura per vivere una vita sessuale appagante.

LEGGI ANCHE -> In menopausa il desiderio sessuale si spegne? Ecco come riaccenderlo!

Partendo da questo presupposto è strettamente necessario che le donne comincino a lavorare sulla propria percezione della sessualità di coppia durante la menopausa.

Bisogna tener presente infatti che la menopausa è solo una fase perfettamente normale nella vita di una donna e, come abbiamo visto, anche nella vita di una coppia. Il desiderio sessuale diminuisce da parte di entrambi i partner ed entrambi manifestano difficoltà e sintomi simili.

Come affrontare la sessualità in menopausa quando si è in coppia

Anche se questa fase della vita può mettere in serio pericolo l’affinità sessuale ed emotiva di una coppia, è sempre possibile trasformare la menopausa in un momento di crescita.

Una coppia sana è quella che riesce ad affrontare il problema anziché ignorarlo, è quella che riesce a confidarsi apertamente in merito ai propri dubbi e alle proprie difficoltà. I partner dovrebbero anche conoscere (e mettere in pratica) i metodi più efficaci per rassicurarsi a vicenda e superare così un momento particolarmente buio.

Un consiglio particolarmente utile è quello di cominciare a prendersi maggiore cura della propria alimentazione e del proprio corpo. Adottare un regime alimentare più sano, fare attività fisica separatamente o insieme, riscoprire vecchie passioni come il ballo, il trekking o le semplici passeggiate sono tutte buone abitudini. Queste attività agiscono sull’affiatamento della coppia e migliorano lo stato di salute generale di entrambi i partner. Riscoprire la passione e il desiderio reciproco diventerà molto più semplice!