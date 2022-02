Il trucco occhi glamour di Giulia Salemi: versatile e perfetto per la sera

Il recentissimo trucco occhi di Giulia Salemi è una bellissima variazione moderna del cut crease. Elegante, sfumato, perfetto a ogni età.

Giulia Salemi è famosa per i suoi bellissimi occhi neri e per le sue sopracciglia sempre ben definite. I suoi trucchi occhi si adattano facilmente al viso di tutte le donne dai tratti e dai colori tipicamente mediterranei. Sarà per questo che piace tanto?

Anche, ma soprattutto perché Giulia è maestra nell’essere sempre raffinatissima e fedele a se stessa. Ecco allora quali sono le caratteristiche principali del trucco che Giulia ha sfoggiato nei giorni di Sanremo.

Si tratta di una reinterpretazione moderna del cut crease o dell’half cut crease, il trucco occhi che mira ad evidenziare la piega della palpebra per far apparire l’occhio più grande.

Ispirato agli anni Settanta e alle moltissime dive che lo hanno reso famoso, il cut crease nasce come trucco molto grafico. Le linee, principalmente nere, erano tracciate in maniera molto netta ed erano sempre molto marcate.

Un’interpretazione più moderna e versatile di questo make up utilizza invece una leggera sfumatura della linea. Ecco come si realizza e perché è adatto a qualsiasi età!

Il trucco occhi glamour di Giulia Salemi è l’half cut crease sfumato

Il cut crease è famoso per la sua enorme versatilità. Può essere realizzato infatti con qualsiasi abbinamento di colori. L’importante è sempre riuscire a creare un contrasto cromatico piuttosto forte, che permetta di distinguere molto bene la base trucco della palpebra dalla linea scura.

Giulia Salemi ha sfoggiato una versione molto neutra, realizzata con un ombretto shimmer molto simile alla base trucco.

L’obiettivo del make up di Giulia è quello di illuminare lo sguardo facendo apparire gli occhi più grandi e lo sguardo più vivo. Per non distogliere l’attenzione dal colore e dall’espressione degli occhi sceglie un colore assolutamente neutro, che quasi annulla il distacco cromatico tra l’area della palpebra e il resto del viso.

Per quanto riguarda invece la linea, si vede chiaramente che sono stati utilizzati due prodotti. La linea nera lungo la palpebra è stata tracciata con l’eyeliner.

Si tratta di una linea piuttosto spessa con un’ala piuttosto pronunciata, che sale con decisione verso l’angolo esterno del sopracciglio.

LEGGI ANCHE -> Winged Eyeliner: come si realizza il trucco più glam del momento

Bisogna sottolineare che Giulia ha occhi molto grandi e molto lunghi, che quindi possono “sostenere” senza problemi una linea nera piuttosto spessa. Chi ha occhi più piccoli o più corti dovrebbe sempre prestare molta attenzione a realizzare una linea di eyeliner proporzionata alla forma e alle dimensioni del proprio occhio.

Una linea troppo spessa o troppo pesante finisce per rendere l’espressione dello sguardo più stanca e l’occhio meno espressivo.

Chi ha invece la pelle matura, con qualche grinza sulla palpebra dovrebbe evitare l’eyeliner. Molto meglio sostituire il prodotto liquido con una matita morbida da sfumare leggermente con un pennello. In questo modo si creerà un effetto smokey appena accennato. Con questa tecnica si camufferanno le prime rughe e si eviterà di metterle in evidenza!

Per quanto riguarda invece la linea che sale lungo la piega della palpebra, è stata tracciata con una matita e leggermente sfumata.

Può essere tracciata con una matita morbida ma anche con un ombretto in polvere molto pigmentato applicato con un pennello sottile.

Come si può notare si tratta di una linea dritta e non curva, che punta al centro del sopracciglio “abbracciando” l’angolo esterno dell’occhio.

Per conferire allo sguardo ulteriore profondità è stato anche applicato un velo leggerissimo di ombretto grigio sull’angolo esterno. Si tratta di una scelta pericolosa per chi non è un professionista. Il pericolo consiste nel rendere meno evidente la differenza di colorazione tra la linea e la palpebra. Inoltre, si rischierebbe di far apparire la linea meno precisa!

Il tocco finale di questo make up è l’applicazione del mascara o delle ciglia finte. Se si preferisce non utilizzare ciglia finte, facendo affidamento solo su quelle naturali, il consiglio è di applicare il mascara con la tecnica giusta. Senza dare alle ciglia il giusto risalto questo trucco rischierebbe di farle sparire, togliendo fascino al movimento della palpebra.