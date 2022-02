La protesta degli inglesi: ennesima umiliazione per il Principe Andrea

By

Il Principe Andrea, Duca di York ha una strada dedicata a lui. O meglio, aveva. Ecco come si è svolta la sua ultima umiliazione.

In Italia sembrerebbe davvero assurdo e soprattutto fuori luogo dedicare una strada a una persona in vita, ma in UK non funziona così. Qualcuno infatti aveva intestato una strada al Principe Andrea.

La via si trova a Malinslee, Telford, nell’Inghilterra centro – occidentale. Fino a quando il Principe Andrea godeva della stima dei residenti non ci sono mai stati problemi in merito al nome.

La controversia è nata nel momento in cui lo scandalo sessuale del Principe Andrea è esploso in tutta la sua violenza e ha messo in grandissima difficoltà la monarchia britannica.

Il Principe infatti sarà il primo membro della Famiglia Reale britannica a comparire di fronte a una corte per essere processato.

Accusato di violenza sessuale dalla signora Virginia Giuffre, il Principe Andrea sarà costretto a comparire davanti al giudice e ha scelto di testimoniare rispondendo alle domande dei legali dell’accusa.

A seguito di tale scelta, la Regina ha privato il Duca di York di tutte le sue onorificenze e di tutti i suoi compiti di rappresentanza per la Famiglia Reale. La rendita gli era già stata sottratta mesi fa e da tempo Andrea si trova anche in ristrettezze economiche.

La strada del Principe Andrea in cui nessuno vuol più abitare

Anche se risulta essere estremamente grave, la vicenda giudiziaria del Principe Andrea sta dividendo il Paese.

Per molti, infatti, il Principe Andrea dovrebbe letteralmente sparire dalla vita pubblica (cosa che in realtà già ha fatto) e dovrebbe passare il resto dei suoi giorni a pentirsi del suo comportamento.

Per altri, invece, il Principe Andrea farà per sempre parte della storia della Famiglia Reale e quindi dell’Inghilterra. In quest’ottica sarebbe completamente insensato cancellare le tracce della sua esistenza da tutto il Regno Unito.

Questo significa che i residenti della strada dedicata al Principe Andrea sono molto divisi, ma in molti si rifiutano di abitare nella strada dedicata a un uomo accusato di violenza sessuale e di essere stato amico di un pedofilo.

LEGGI ANCHE -> Scandalo sessuale Principe Andrea: la terribile storia della sua vittima

Uno dei residenti ha rilasciato una dichiarazione provocatoria alla stampa, affermando: “Nessuno vorrebbe vivere in una via dedicata a Jimmy Savile, è lo stesso per il Principe Andrea”.

Jimmy Savile era un famosissimo DJ britannico nato nel 1926 e morto nel 2011 che, in vita, fu considerato un filantropo e un benefattore. Dopo la sua morte emersero numerose prove che permisero di scoprire che Savile fu uno stupratore seriale e un pedofilo. Com’è ovvio che sia è un personaggio estremamente disprezzato del Regno Unito.

La questione sarà sottoposta alle autorità amministrative del territorio di Telford e Wrekin, che potrebbero decidere effettivamente di cambiare nome alla via. Molto probabilmente però le autorità decideranno di rimandare la decisione alla fine del processo per motivi economici.

Non bisogna sottovalutare infatti l’impatto economico che i nomi delle strade hanno sui valori degli immobili. Abitare nella via intitolata a un membro di spicco della Famiglia Reale britannica pare faccia salire alle stelle il prezzo delle case (se il Reale in questione è una brava persona, ovviamente!).

Se Andrea dovesse essere dichiarato innocente il suo nome sarebbe completamente ristabilito, quindi non ci sarebbe necessità di riservargli anche questa umiliazione.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!