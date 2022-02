Trucco labbra primaverile: le nuance iconiche per le over 40

Trucco labbra primaverile: scopri quali sono i rossetti più consigliati per le over 40. C’è l’imbarazzo della scelta tra grandi ritorni e novità. Obiettivo: illuminare il viso con eleganza e sobrietà!

All’inizio di ogni nuovo anno, ci sono tanti beauty trend a cui ispirarsi. Per il make up della primavera 2022 tornano grandi classici rivisitati in chiave moderna, grazie a texture innovative e colori d’avanguardia.

In ogni tipo di make up le labbra sono protagoniste, simbolo per eccellenza di femminilità e seduzione. Giocano un ruolo chiave tanto nel trucco delle giovanissime quanto in quello delle over 40.

Dopo quasi due anni di pandemia di Covid-19, con il volto coperto dalla mascherina, ora c’è voglia di toglierla. Quest’anno, per il trucco labbra primaverile, è gettonatissimo il rossetto rosso fuoco. Parliamo di una nuance intramontabile che concentra tutta l’attenzione sulle labbra. Ecco perché, se si sceglie questo colore, non bisogna caricare troppo il trucco occhi.

Il rossetto rosso è perfetto anche per le over 40: l’importante è sceglierne uno opaco e di tono freddo, per un effetto più elegante che faccia risultare anche più bianchi i denti. C’è anche un altro aspetto da considerare; il rossetto rosso è versatile, nel senso che si abbina bene ad ogni outfit, da quello più casual a quello più ricercato di un’occasione speciale.

Trucco labbra primaverile: via libera anche all’arancio

Trucco labbra primaverile: i beauty trend del 2022 premiano i rossetti più vivaci. Oltre a quello rosso, che come abbiamo detto è un must have, i make up artist consigliano il rossetto arancio, perfetto per valorizzare anche gli incarnati più chiari, senza aspettare per forza la tintarella.

Il rossetto arancio è super consigliato anche per le over 40. Il motivo è semplice: rende un po’ più insolito un make up sofisticato. Rappresenta una valida alternativa al rossetto rosso, per dare alle labbra un tocco più vivace ma, al contempo, discreto.

Tra le nuance più iconiche per la primavera 2022 c’è anche il rossetto fucsia. Bello è brillante come il rosso ma, allo stesso tempo, meno impegnativo. Insomma, è perfetto per chi desidera uno stile più sbarazzino.

Ma chi sta bene il rossetto fucsia? In realtà questo rossetto è democratico, nel senso che si abbina bene a ogni fenotipo. L’importante è scegliere la nuance che più si addica al colore della carnagione e dei capelli.

Quasi tutte sappiamo che il rossetto dura più a lungo su labbra sane e curate. Dopo i 40 anni tendono a seccarsi più facilmente. Fare quindi uno scrub ogni 7-10 giorni è fondamentale per rigenerare le labbra, eliminando tutte le cellule morte.

Un altro consiglio: meglio scegliere rossetti idratanti, con formulazioni vitaminiche, per nutrire la pelle in profondità. Con queste piccole astuzie il rossetto, di qualsiasi colore esso sia, avrà una resa fantastica.

Il rosso, l’arancio è il fucsia sono, quindi, i tre colori jolly del make up primaverile. Se sei una splendida over 40, devi assolutamente averli nel tuo beauty case. Ora, invece, ti diciamo quali sono le nuance da evitare a ogni costo, perché non ti valorizzano.

Sono banditi i colori molto scuri e i mattoni perché invecchiano. Discorso simile per i toni troppo spenti. Se, invece, opti per le tinte più naturali, controlla sempre che abbiano una punta di rosa. Questa astuzia serve ad esaltare l’aspetto di un incarnato sano e luminoso.

Come spesso diciamo, è la somma che fa il totale. Quindi, oltre a concentrarti sul trucco labbra, cerca di valorizzare al meglio anche gli occhi. La regola basilare è scegliere un ombretto perfettamente abbinato al colore dell’iride. Gli ultimi beauty trend consigliano l’ombretto prugna per le over 40 con occhi verdi.

La pandemia, con buona probabilità sta per finire. A partire da oggi, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. La situazione evolve in positivo e si aspetta la primavera. E tu potrai finalmente sfoggiare il tuo sorriso migliore con il rossetto giusto!