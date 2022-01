Make up over 40: dal fondotinta alla cipria, gli errori da non fare

Make up over 40: gli errori più comuni da evitare per non appesantire troppo il viso e sembrare più giovane. Tutti i passi falsi da non commettere con fondotinta, cipria, blush (e non solo).

Il trucco ci fa più belle! Senza dubbio è un’arma di seduzione che fa la differenza nelle occasioni speciali. Il make up è un rituale lento di bellezza che segue fasi precise, tra le quali la scelta di quello più adatto al proprio viso e l’individuazione delle tonalità migliori per occhi e labbra.

Con il passare del tempo, però, il corpo cambia. Il viso è la parte che invecchia molto prima di altre. Già dopo i quarant’anni compaiono rughe, macchie scure e rilassamenti cutanei. Una buona skincare routine sicuramente aiuta ad attenuare gli inestetismi.

Ma quando creme e sieri non bastano, ci pensa il make up a fare miracoli! In eventi e occasioni particolari è importante sfoggiare un look impeccabile. Si parte sempre dal trucco che, nel caso di una over 40, deve conferire al volto un aspetto più rilassato. L’obiettivo è ringiovanire!

Vediamo insieme quali sono gli errori da evitare con i prodotti indispensabili per la base trucco quali fondotinta, cipria e blush (e non solo!).

Make up over 40: come ringiovanire in poche mosse

Make up ove 40: il segreto per farne uno bellissimo è valorizzare il viso quel tanto che basta, evitando l’orribile “effetto mascherone”. Spesso, anche per la fretta, si commettono errori grossolani e si finisce per mettere in risalto addirittura i difetti.

Se anche tu hai superato gli “anta”, ecco alcuni consigli preziosi per realizzare un make up sobrio e sentirti più bella e sicura. Partiamo dalla base viso. Il primo errore che devi evitare ad ogni costo è applicare un fondotinta non adatto al tuo incarnato. Devi sceglierne uno con formulazione specifica per pelli mature.

Se desideri una base viso più naturale e non hai molte imperfezioni da nascondere, come alternativa al fondotinta puoi utilizzare una BB cream. Si fonde con la pelle idratandola, regalando un aspetto più fresco e riposato.

Nel caso in cui tu abbia macchie e discromie da coprire, al posto del fondotinta puoi usare anche una CC cream. A differenza della BB cream, che si concentra sull’idratazione, questo prodotto è perfetto per sublimare il tono della pelle, coprendo tutte le imperfezioni.

Se proprio non riesci a fare a meno del fondotinta, allora evita di applicarlo senza mescolarlo con una piccola quantità di crema idratante. Devi seguire questo consiglio soprattutto se hai una pelle secca. Facendo così, le assicurerai il giusto nutrimento e il fondotinta durerà di più. Se sei abituata ad uniformate e fissare il fondotinta con la cipria, applicala in piccole quantità per avere un effetto più naturale.

Tra i prodotti irrinunciabili per il make up ci sono anche blush e terre abbronzanti. Servono per scolpire il viso e creare volumi, soprattutto su guance e zigomi. Puoi utilizzarli tranquillamente, l’importante è sceglierli di tonalità vicine al colore naturale del tuo incarnato.

LEGGI ANCHE -> La fatica si fa sentire? Il trucco per occhi stanchi (e gli errori da evitare!)

Passiamo ora al make up occhi. Per una over 40 richiede accortezze particolari, per non appesantire lo sguardo. Se hai delle occhiaie devi coprirle con un correttore che non si discosti troppo dalla tua carnagione. Via libera al mascara per valorizzare le ciglia rendendole più lunghe, piene e folte.

Anche per la scelta degli ombretti, devi tenere conto del colore del tuo incarnato. Se è scuro, allora opta per il beige o il marrone. Non usare le tonalità pastello perché donano di più a chi ha una pelle chiara. Completa il trucco occhi con un eyeliner, perfetto per uno sguardo più giovane e sexy.

LEGGI ANCHE -> Make up viso over 30: tutti i segreti per sentirti più bella e sexy

Concludiamo con il trucco labbra. Tieni conto che, dopo i quarant’anni, le labbra tendono a seccarsi spesso. Quindi, scegli rossetti, tinte labbra e gloss con formulazioni vitaminiche, per mantenerle idratate.

Un ultimo consiglio: utilizza un buon burro cacao, da applicare con regolarità anche quando non sei truccata. Se le labbra sono ben idratate, quando applicherai il rossetto non si formeranno grumi!