Zampe di gallina? Esercizi per eliminare le rughe del contorno occhi

Zampe di gallina: esercizi miracolosi per eliminare subito le rughe del contorno occhi. Risultato: uno sguardo più fresco, giovane ed espressivo anche dopo gli “anta”.

Un bel viso sano e curato è un’arma di seduzione potentissima. E’ il nostro biglietto da visita e attira gli sguardi di chi ci sta accanto. Con il passare del tempo, però, cambia. Già dopo i quarant’anni compaiono linee sottili, rughe e rilassamenti cutanei. La pelle perde progressivamente tono ed elasticità.

Accettare gli anni che passano senza rimpianti è una sfida ardua per ogni donna. Con il tempo la bellezza evolve e si arricchisce di nuove sfumature. Ma il fascino non è mai in discussione! Una cinquantenne può sentirsi bella e sexy tanto quanto una ventenne.

Fare i conti con il tempo che passa non vuol dire, però, starsene con le mani in mano. Possiamo fare molto, ogni giorno, per migliorare il nostro aspetto. La prima regola d’oro è seguire una corretta skincare routine, adatta al tipo di pelle. Detersione e idratazione sono due step cruciali per la cura del viso a ogni età.

Il contorno occhi è una zona molto delicata. Invecchia molto prima di altre. Con il passare degli anni, in questa parte del viso, la pelle si assottiglia e perde tono. Risultato: compaiono le odiose zampe di gallina!

Zampe di gallina: esercizi per uno sguardo senza rughe

Zampe di gallina: vengono chiamate così le odiatissime rughe del contorno occhi. Sono un inestetismo molto comune tra le donne che hanno superato gli “anta”.

In commercio si trovano tanti prodotti specifici per nutrire e rimpolpare la zona del contorno occhi. Sappiamo bene, infatti, che le rughe compaiono anche come conseguenza di una scarsa idratazione.

I sieri sono i prodotti migliori per la cura del contorno occhi. I più consigliati sono quelli a base di acido ialuronico, che stimola il rinnovamento cellulare. La pelle del contorno occhi è molto sottile: ecco perché bisogna proteggerla da trattamenti scrub troppo aggressivi.

Se è vero che i cosmetici giusti possono fare molto per migliorare il contorno occhi è anche vero, però, che un valido aiuto arriva dalla ginnastica fai da te. Alcuni esercizi specifici, eseguiti ogni giorno con costanza, stimolano il microcircolo. Risultato: una pelle più liscia e distesa.

Ecco alcuni esercizi strepitosi per eliminare le odiose zampe di gallina in poco tempo senza fatica.

1° ESERCIZIO – afferra le pelle poco sopra le sopracciglia con gli indici. Massaggia delicatamente, facendo con le dita un movimento su e giù, chiudendo e aprendo contemporaneamente gli occhi. Questo esercizio aiuta a sciogliere la tensione;

– afferra le pelle poco sopra le sopracciglia con gli indici. Massaggia delicatamente, facendo con le dita un movimento su e giù, chiudendo e aprendo contemporaneamente gli occhi. Questo esercizio aiuta a sciogliere la tensione; 2° ESERCIZIO – utilizza l’indice e il medio delle due mani e cerca di formare una “V”. Appoggia le dita ai lati di ogni occhio. In pratica, l’esercizio consiste nel socchiudere gli occhi, facendo una pressione con le dita per impedirlo. Questa tensione aiuta a distendere la pelle, attenuando le zampe di gallina;

– utilizza l’indice e il medio delle due mani e cerca di formare una “V”. Appoggia le dita ai lati di ogni occhio. In pratica, l’esercizio consiste nel socchiudere gli occhi, facendo una pressione con le dita per impedirlo. Questa tensione aiuta a distendere la pelle, attenuando le zampe di gallina; 3° ESERCIZIO – è molto semplice! Non devi fare altro che chiudere gli occhi e premere le palpebre ripetutamente. Fai almeno 10 ripetizioni.

LEGGI ANCHE -> Crema contorno occhi: attenzione a questo errore di applicazione!

Per attenuare o, meglio ancora, per eliminare le zampe di gallina, puoi ricorrere ad alcuni rimedi naturali. Il primo consiste nell’applicare due fette di cetriolo sul contorno occhi, lascandole in posa per almeno 10-15 minuti. Questo trattamento 100% naturale è un toccasana per lenire, idratare e rilassare le pelle del contorno occhi.

Se non hai un cetriolo in frigorifero, in alternativa puoi utilizzare due fette di patate. Questo trucchetto è efficacissimo non solo per attenuare le zampe di gallina ma anche per eliminare borse e occhiaie.

LEGGI ANCHE -> Contorno occhi: 5 errori da evitare e le regole d’oro da seguire

Avere un contorno occhi più fresco e rilassato, anche dopo i 40 anni, è semplicissimo seguendo questi pochi consigli che ti abbiamo dato. I miglioramenti si noteranno nel giro di pochi giorni. Cosa aspetti allora? Regalati subito uno sguardo più giovane!