Maschere per unghie: 2 ricette naturali, facili e low cost

Maschere per unghie: ecco 2 ricette naturali, facili e veloci. Ti occorrono soltanto pochi ingredienti low cost. Rimarrai soddisfatta del risultato finale: avrai mani (e unghie) più belle e sane.

Ogni giorno compiamo automaticamente tantissimi gesti con le mani. Sono sempre in primo piani e attirano l’attenzione di chi ci sta accanto. Inutile negarlo: delle belle mani, sane e curate, sono simbolo per eccellenza di femminilità e sensualità.

Con il passare del tempo, però, anche le mani invecchiano. Già dopo i 40 anni, sulla pelle, compaiono le prime macchie d’età (dette anche lentiggini solari). Si tratta di macchioline marroni o grigie, che sono conseguenza di una maggiore produzione nel corpo di melatonina, che è il pigmento naturale della pelle.

Con l’età, oltre alle pelle, cambiano anche le unghie. Superata la fatidica soglia degli “anta” tendono ad indebolirsi e a sfaldarsi più facilmente. Prendersi cura delle mani vuol dire, quindi, nutrirle bene senza trascurare le unghie. Il modo migliore per farlo è utilizzare dei prodotti specifici come le maschere multivitaminiche.

In commercio se ne trovano tante ad azione rigenerante. Ma, se preferisci l’homemade, puoi preparare a casa un’ottima maschera seguendo la ricetta giusta. Eccone due facili e low cost!

Maschere per unghie: 2 ricette top per rinforzarle!

Mani e unghie più sane? Il segreto è l’applicazione costante di una buona maschera, con proprietà rinforzanti, rigeneranti e lenitive. Ti sveliamo 2 ricette pazzesche per avere unghie più forti e di un bel colore naturale.

Partiamo dalla prima ricetta: maschera a base di bicarbonato e miele.

INGREDIENTI:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di olio di oliva.

PREPARAZIONE: Mescola bene in una ciotola i tre ingredienti, fino ad ottenere un composto denso e granuloso. Dopodiché, applicalo sulle unghie a mo’ di impacco e lascialo in posa per almeno dieni minuti. Trascorso il tempo utile, rimuovi la pasta lavando con acqua tiepida. Asciuga bene le unghie, una per una. Infine, se vuoi, applica uno smalto rinforzante.

Risultato: unghie più bianche e sane! Puoi applicare questa maschera anche sulle mani, massaggiando delicatamente. I granuli contenuti nella pasta svolgono un’azione peeling, eliminando così le cellule morte.

Passiamo ora alla seconda ricetta, che utilizza tutte le proprietà benefiche di una pianta eccezionale come l’aloe vera.

INGREDIENTI:

2 cucchiai di gel di aloe vera;

2 cucchiaini di olio di oliva;

2 cucchiaini di olio di ricino;

10 gocce di succo di limone.

PREPARAZIONE: Mescola tutti gli ingredienti in una ciotola. Otterrai una soluzione nella quale dovrai immergere le mani per almeno 10 minuti. Trascorso il tempo utile, sciacqua con acqua tiepida. Ovviamente, in questo trattamento, sono coinvolte anche le unghie.

Questa maschera fai da te, ricca di vitamine, sali minerali ed enzimi, è perfetta per avere mani e unghie più sane e belle. L’ingrediente jolly è l’aloe vera, che ha spiccate proprietà idratanti e lenitive.

Un consiglio: ricorda di applicare sempre una maschera sulle unghie il giorno prima di fare la manicure. Con questo trucchetto riuscirà bene e durerà di più. Se hai superato gli “anta” prenditi cura delle mani con piccoli gesti quotidiani. E ricorda che, soprattutto nei cambi di stagione, necessitano di coccole extra.

Se le tue unghie sono deboli e non sai più quale rimedio provare, non disperare! Applica subito una delle due maschere appena descritte e il loro aspetto migliorerà già dopo la prima applicazione. Fidati di noi!