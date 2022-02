La cheesecake non viene bene? Ecco dove sbagli

Scopri quali sono gli errori che fai più spesso quando prepari la cheesecake. Una volta scoperti il tuo dolce verrà più buono che mai!

Se c’è un dolce che non ha bisogno di presentazione, questa è la cheesecake. Di bell’aspetto, dolce, cremosa e con quella spinta agrodolce che la contraddistingue in molte versioni, questa torta con formaggio è da sempre nel cuore di tanti. Si rivela infatti la scelta perfetta per quando si hanno ospiti a cena o amici con cui condividere qualcosa di buono. Un dolce che basta assaggiare una volta per innamorarsene per sempre e che per questo è tra i più scelti e desiderati quando si va in pasticceria o si mangia fuori.

Ma come fare quando la voglia è così tanta da spingere a volerla riprodurre anche a casa? Per quanto non si tratti di una ricetta difficile, la cheesecake cela alcune insidie che se non riconosciute possono portare ad un risultato ben diverso da quello desiderato.

Così, per far si che questo dolce diventi alla portata di tutti, oggi vi sveleremo quali sono gli errori che si commettono più spesso e che, invece, non devono più essere fatti. Una volta appresi ed evitati (e vi spiegheremo anche questo) la cheesecake sarà più buona che mai.

Cheesecake: gli errori da non fare mai più

La preparazione di una buona cheesecake passa da tutta una serie di passi che vanno compiuti con attenzione e, soprattutto, senza commettere errori.

Solo in questo modo si potrà contare su un buon risultato. Ovvero su un dolce che sia bello da vedere e che stia in piedi da solo e su un sapore che conquisti dal primo assaggio e senza lasciare retrogusti poco piacevoli o stancare già al secondo assaggio. Ecco quindi gli errori da accantonare per sempre al fine di ottenere un’ottima cheesecake.

Sbagliare la scelta dei biscotti. Iniziamo dalle basi, o per meglio dire dalla base del nostro dolce. La scelta dei biscotti che andranno a sorreggere la nostra cheesecake è molto importante e lo è per più di un motivo. Oltre a rappresentare la parte croccante del dolce, sono anche indispensabili per far si che la torta stia in piedi e, non ultimo, donano anche sapore alla stessa. Per una buona cheesecake è importante scegliere biscotti che siano friabili al punto giusto e che contengano un pizzico di sapidità. Meglio evitare fette biscottate, biscotti ripieni di crema o altre farciture e puntare su una frolla consistente fatta in casa o, in alternativa, su dei buoni biscotti secchi.

Sostituire il burro. Restando in tema di biscotti, come tutti sapranno, questi vanno tritati e mescolati con il burro. Quest’ultimo, per via dei grassi che contiene, viene spesso sostituito con altri ingredienti. Posto che la margarina non è sana e che non darebbe lo stesso effetto, un po’ di burro ogni tanto non ha mai ucciso nessuno. Se proprio si sta puntando a qualcosa di estremamente sano si potrebbe tentare con del burro chiarificato o ghee che contiene tante proprietà e seppur ricco di grassi è davvero benefico (in piccole dosi) per l’organismo. Meglio evitare oli o altri ingredienti perché il risultato non sarebbe affatto lo stesso.

Sbagliare formaggio. Se la cheesecake si chiama così è perché gran parte del dolce è fatto di formaggio e questo gioca quindi un ruolo fondamentale per la riuscita della torta. Di solito se ne usa uno tipo Philadelphia che, pertanto non andrebbe cambiato. In alternativa, se si desidera puntare al magro si può provare a tagliare lo stesso con una piccolissima percentuale di ricotta o di yogurt magro (solo se se ne trova uno senza punta di acidità). Il rischio è però quello di ottenere un sapore meno gradevole e una consistenza diversa da quella della classica cheesecake.

Non foderare lo stampo. La cheesecake andrebbe infornata in uno stampo che va sempre foderato per bene. Al contrario si rischia di ritrovarla tutta attaccata ai bordi. Cosa che porterebbe inevitabilmente ad un dolce senza più una forma precisa e quindi ben poco presentabile. È quindi molto importante munirsi di carta forno per evitare incidenti di percorso che rischierebbero di compromettere i risultati.

Scegliere una salsa a caso. Ogni buona cheesecake è accompagnata da una salsa di frutta (e a volte di cioccolato) che ne esalta il sapore fungendo anche un minimo da contrasto. È quindi importante scegliere la stessa per bene ed evitare di prendere la prima che si trova. Il risultato finale dipende infatti dal dolce finito. E sarà solo con la salsa giusta che si otterrà quell’esperienza di gusto che normalmente ci si attende da un dolce di questo tipo.

