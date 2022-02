Manicure perfetta over 40: i segreti per coniugare gusto e sobrietà

Manicure over 40: ti sveliamo tutti i segreti per scegliere quella più adatta a te, coniugando eleganza e sobrietà. Le mani sono un importante biglietto da visita e meritano tutte le nostre attenzioni!

Unghie che passione! Quasi tutte siamo sempre molto attente a sfoggiare una manicure perfetta e all’ultimo grido. Delle unghie ben curate rendono più belle le mani che, a loro volta, sono simbolo per eccellenza di femminilità e sensualità.

Pensiamo anche solo per un istante a quante azioni compiamo, ogni giorno, con le mani. Sono innumerevoli! Questo a riprova del fatto che sono sempre in primo piano e, pertanto, attirano l’attenzione di chi ci sta intorno.

Con il passare degli anni le unghie si sfaldano più facilmente. Questo accade soprattutto dopo i quarant’anni. Due sono le cause più frequenti: carenza di calcio o di vitamine (A, B, B6 e H) e una scarsa idratazione.

Una manicure fatta bene può fare miracoli, regalando alle mani un aspetto più sano e curato. Ogni nuovo anno si apre sempre con una valanga di ultimi trend da seguire, per avere unghie perfette e alla moda.

Gli spunti sono tanti anche per le amiche che hanno superato gli “anta”. Scopriamo subito qual è il tipo di manicure over 40 super consigliato.

Manicure over 40: ecco qual è la ricostruzione migliore

I quarant’anni sono nuovi venti. Superare gli “anta” è un bel traguardo che segna l’inizio di una sorta di seconda giovinezza. Le donne a 40 anni sono belle, alla moda, forti, realizzate. Sono risolte e perfettamente consapevoli del proprio stile.

Ciò che caratterizza molte quarantenni è una forte personalità, che fa sì che possano osare di più anche con il make up e la manicure. Possono permettersi di sfoggiare con una certa disinvoltura tutte le nuance previste per le giovanissime.

Se hai 40 anni e vuoi cambiare look, allora parti dalle unghie! Se non sono proprio belle al naturale, ci penserà la tua estetista a renderle perfette. Ti consigliamo di puntare sulla ricostruzione unghie con mandorla russa, sottile, lunga ed affusolata.

Questa ricostruzione è indicata per sfinare le mani tozze e corte. Sicuramente si tratta di una ricostruzione con unghie dalla forma più audace. Quindi, per compensare, scegli una nuance più sobria, per non scadere nell’eccesso.

Abbiamo parlato della manicure ideale per le quarantenni. Cosa possiamo dire invece per quella delle cinquantenni? Parliamo di donne incredibili e piene di fascino. Ma, con il passare degli anni il corpo cambia, è inevitabile.

Pelle, capelli e unghie si indeboliscono. Necessitano di cure e attenzioni particolari. Per la manicure over 50 sarebbe preferibile uno stile più sobrio, che preveda lo smalto colorato tradizionale oppure quello semi permanente.

Ma ci sono anche le irriducibili della ricostruzione unghie in gel che non vogliono assolutamente rinunciarvi. E non devono farlo! Possono infatti optare per una copertura su unghia naturale, senza tip e unghie finte. Per i colori, invece, possono scegliere tra quelli più alla moda. Il 2022 è l’anno del viola, dell’azzurro e del rosa!

Per le cinquantenni che cercano uno stile più classico, le scelte vincenti sono l’intramontabile manicure rossa oppure quella in french style. Entrambe si abbiano bene a qualsiasi tipo di outfit, da quelli più casual di tutti i giorni a quelli più eleganti delle occasioni speciali.

Per una manicure davvero impeccabile dopo gli “anta” vogliamo darti un’ultima dritta. Puoi dare un tocco di vivacità alle tue unghie puntando su nuance perlate e metalliche. Vanno benissimo, a patto che però tu abbia curato bene pelle e unghie, con una maschera apposita e una manicure adeguata.

Se hai più di 40 anni e non vuoi rinunciare a sentirti sexy, ridefinisci il tuo look partendo dalla manicure. Ti abbiamo dato diversi suggerimenti, uno più bello dell’altro. A te la scelta!