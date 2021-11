Nail art per unghie corte: per non rinunciare ad una manicure impeccabile!

Chi non ama le unghie lunghe deve per forza rinunciare a sfoggiare delle mani curate e vestite dei colori e delle decorazioni di tendenza? Ecco per voi alcuni consigli per mantenere le unghie curate e delle idee di manicure per unghie corte che vi conquisteranno!

Chi ama portare le unghie corte o chi per motivi professionali è costretto a mantenerle tali, non dovrà rinunciare ad una manicure colorata o qualche vezzosa decorazione.

Basterà curare le unghie in modo impeccabile e seguendo alcune regole e scegliere lo smalto del colore giusto che non vada ad enfatizzare la misura ‘mignon’ dell’unghia.

Unghie corte: come mantenerle sempre curate ed impeccabili

Chi ha le unghie corte dovrà tenere particolarmente alla manicure e alla cura dell’unghia e soprattutto delle cuticole. Tenere le cuticole morbide, idratate e tirarle indietro con un legnetto di arancio se diventano un poco invadenti sarà la scelta migliore.

Le unghie dovranno essere tenute corte, dalla forma quadrata ma con gli angoli smussati, forma che renderà la mano più affusolata e sarà perfetta per stendere lo smalto.

Inutile sottolineare quanto la pulizia delle unghie sia fondamentale in generale, ma in particolare per le unghie corte dove se il bordo apparisse sporco contribuirebbe a far sembrare le unghie ancor più corte.

Nelle unghie corte saranno dunque fondamentali le lunette a livello delle cuticole che dovrebbero essere sempre ben visibili ed il bordo che dovrà essere sempre bianco e pulito, soprattutto se si applicheranno smalti trasparenti o lattiginosi.

Nail art per unghie corte: quali sono i colori di smalto più adatti

Chi ha le unghie corte non dovrà certo rinunciare alle tendenze del momento soprattutto per quel che riguarda il colore. Via libera ai colori decisi, come il rouge noir o addirittuta il nero assoluto, considerato in questa stagione come un nude da sfoggiare in ogni occasione.

Dando per assunto che i colori scuri per un effetto ottico tenderanno a rimpicciolire un poco l’unghia già corta, i colori ideali per vestire questa tipologia di unghie saranno quelli pieni e frizzanti, come il rosso nelle sue declinazioni più calde, il fucsia, il malva nelle sfumature più intense fino anche ai fluo.

Come i colori scuri anche i nude non esalteranno al meglio le unghie troppo corte e squadrate. Per questo tipo di unghie dunque meglio rinunciare a colori troppo scuri, troppo chiari e naturalmente alla french manicure che con il suo ‘sorriso’ tenderà a renderle otticamente più corte.

Nail art per unghie corte: le idee più belle da copiare!

Abbiamo selezionato per voi alcune idee di nail art per unghie corte dalle bacheche di Pinterest. Stile e colori da cui lasciarsi ispirare!





Manicure per unghie corte: il video tutorial per realizzarla in modo perfetto!

Seguendo questo video tutorial molto semplice ed esaustivo, potrete realizzare una manicure perfetta per le vostre unghie corte con lo smalto che più preferite.