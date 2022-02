Rosalinda Cannavò tuona sul vippone del GF Vip: amaro sfogo sui social

Rosalinda Cannavò commenta le ultime dichiarazioni di un vippone al Grande Fratello Vip e lo massacra sui social: l’amaro sfogo.

Rosalinda Cannavò è stata una protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. Nella casa più spiata d’Italia, l’attrice si è raccontata a 360 gradi parlando del suo rapporto con Gabriel Garko e raccontando anche il periodo più delicato della sua vita. Rosalinda, infatti, ha sofferto di anoressia. Una malattia contro cui ha combattuto per diverso tempo e dalla quale non è stato facile guarire.

Durante i mesi trascorsi nella casa, la Cannavò ha raccontato tutto il suo percorso mostrando le foto di quando pesava pochissimo e trascorreva le sue giornate in casa non riuscendo a fare nulla. Con tanta forza di volontà e l’appoggio della famiglia e degli amici, Rosalinda è riuscita a sconfiggere l’anoressia e a riprendere in mano la sua vita.

Di problemi alimentari si sta parlando attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Antonio Medugno, uno degli ultimi concorrenti entrati, ha ammesso di aver avuto dei problemi alimentari, ma durante una lite con Alessandro Basciano, quest’ultimo li ha minimizzati. “I problemi alimentari non sono caz*ate, ne ho sofferto anch’io“, l’ha rimproverato duramente Lulù Selassiè. Alla luce dell’accaduto, Rosalinda Cannavò ha espresso la propria opinione sui social.

Rosalinda Cannavò stronca Alessandro Basciano dopo la frase sui problemi alimentari

Riferendosi ai problemi alimentari di cui ha parlato Antonio Medugno, Alessandro Basciano ha detto: “E poi per parlare di te cosa fai? Dici che hai i disturbi? Ma sapessi i disturbi che c’ho io, i miei problemi”.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, Gemma Galgani spodestata: la nuova rivale conquista tutti

A replicare a Basciano, attraverso una storia su Instagram, è stata proprio Rosalinda Cannavò che ha scritto: “Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorante che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (Altrimenti sarebbe davvero grave)! Credo che non ci sia altro da aggiungere se non che questa non è la televisione che mi piace vedere”.

LEGGI ANCHE —> E’ stata una cantante di Amici: oggi è una grande attrice

Le parole della Cannavò saranno mostrate a Basciano da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip?