Flavia Vento rifatta? I presunti ritocchi della showgirl: la verità di Striscia

Flavia Vento si è rifatta o la sua bellezza è tutto frutto di madre natura? Striscia La Notizia ha svelato la verità sui presunti ritocchini della showgirl.

Flavia Vento è senza dubbio una delle showgirl più popolari del piccolo schermo degli italiani e di recente è riuscita ad imporsi come opinionista nei salotti televisiva, ma ultimamente è passata alla storia anche per essere stata la concorrente del Grande Fratello Vip con il minor numero di ore di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia in quanto ha ha scelto di ritirarsi dalla trasmissione dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso. Insomma, decisamente un bel record.

La Vento però è considerata da moltissimi una bella donna dotata di un certo charme, ma alcuni dubitano che il suo fascino sia tutto frutto di madre natura e che dietro la sua bellezza ci sia l’aiutino del chirurgo che avrebbe riportato qualche ritocchino qua e la, ma qual è la verità? Flavia Vento è rifatta oppure sono soltanto gossip infondati sul suo conto?

Flavia Vento si è rifatta? La verità di Striscia La Notizia

Per rispondere a questa domanda degli utenti della rete, abbiamo rispolverato un vecchio servizio realizzato da Striscia La Notizia per la storica rubrica Fatti e Rifatti. Prima di rivelarvi che cosa rivela il noto TG Satirico sui presunti ritocchini di Flavia Vento, è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

La prima è che questo articolo non ha alcuno scopo denigratorio, né tantomeno vuole giudicare le scelte personali del personaggio in questione ma vuole soltanto rispondere alle curiosità del web senza esprimere giudizi morali o meno. Ognuno è libero di poter fare ciò che vuole con il proprio corpo senza andare incontro a commenti di vario genere. Detto ciò, vediamo insieme che cosa rivela il noto programma di canale 5 sulla showgirl.

Secondo quanto rivelato dalla rubrica di Striscia La Notizia, Flavia Vento sarebbe ricorsa all’aiuto del chirurgo per modificare i suoi zigomi. Tutto il resto, invece, sarebbe merito di madre natura. Almeno per il momento la showgirl non ha confermato confermato o smentito quanto viene rivelato all’interno del programma, ma in questo articolo è possibile trovare le foto a confronto di com’è cambiata durante il corso degli anni ed è quello che è stato fatto per la realizzazione del servizio in questione.

Che la Vento sia rifatta o meno dopo di tutto nulla cambia, in quanto si conferma essere sempre una delle donne più belle e simpatiche del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che grazie alla sua spiccata ironia riesce sempre a conquistare i telespettatori.