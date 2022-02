Le cotolette vegane possono essere buonissime? Certo: ecco la ricetta!

Le cotolette vegane sono una soluzione veloce, buonissima e appetitosa per un pranzo che deve accontentare grandi e piccini!

Chi non conosce la cucina vegana, ha sempre qualcosa da imparare perché ci sono ricette geniali che nemmeno potremmo immaginare di preparare. Come cucinare la cotoletta se non mangiamo carne? Semplice, prepararla con un altro ingredienti principale.

In questo caso è la zucca, fatta cuocere a vapore e poi mescolata con la fecola di patate che dà compattezza alla preparazione. I vegetariani usano le sottilette vegetali, ma se volete fare una via di mezzo potete utilizzare quelle classiche, l’importante è che sia un formaggio filante. Il risultato finale è un piatto da favola.

Cotolette vegane, un secondo leggero o un contorno da favola

Queste cotolette vegane sono a tutti gli effetti un secondo piatto e come tale potete portarlo in tavola. Servitela come contorno ad un arrosto o ad un piatto di scaloppine. Ma può diventare anche un secondo piatto accompagnata con degli spinaci stufati o passati in padella, dei broccoli, delle patate bollite oppure un’insalata verde.

Ingredienti:

700 g di zucca già pulita

100 g di fecola di patate

4 sottilette vegetali

2 foglie di salvia

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Prendete la zucca, pelatela (il peso è della zucca già pulita) a dadini piccoli e cuocetela a vapore per qualche minuto. Diciamo che 5-6 minuti dovrebbero bastare, ma toccatela e verificate che sia diventata bella morbida.

Quando è pronta, spostatela in una ciotola, lasciatela intiepidire e schiacciatela con i rebbi della forchetta fino ad ottenere una purea liscia. A quel punto aggiungete la fecola di patate, due pizzichi di sale, una macinata di pepe fresco e 2 foglie di salvia fresca tritata. Mescolate bene tutto fino ad ottenere un impasto morbido, da lavorare con le mani.

LEGGI ANCHE -> La zucca rafforza il sistema immunitario: regalati 3 ricette sane!

Ora siete pronti per formare le vostre cotolette: dividete l’impasto in 8 parti uguali, poi stendetele una alla volta sul palmo della mano, farcitela con mezza fetta di sottiletta vegetale, e richiudete il composto ricoprire interamente la sottiletta. Poi modellatelo come fosse una cotoletta.

In una padella scaldate un filo di olio insieme e quando sarà molto caldo friggete le vostre cotolette di zucca almeno 7 minuti per lato fino a quando saranno dorate, con una crosticina in superficie. Dovete girarle solo una volta e saranno pronte.

Servitele belle calde per non far seccare il formaggio all’interno.