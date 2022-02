By

Elisa Isoardi è una delle showgirl più amate e seguite in Italia, divenuta famosa anche per la sua relazione con Matteo Salvini. Molti di chiedono però se la sua sia una bellezza acqua e sapone. Elisa Isoardi è davvero rifatta? Ecco la foto rivelatrice.

Elisa Isoardi è una classica bellezza mediterranea, con i suoi profondi occhi castani e le sue curve sinuose. Ma la sua bellezza è davvero naturale?

Abbiamo visto recentemente Elisa Isoardi alla conduzione de La prova del cuoco, il programma culinario di successo in onda su Rai 1.

Dopo la chiusura del programma nel giugno 2020 per via di un deciso calo di ascolti, a settembre dello stesso anno ha preso parte come concorrente alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle, facendo coppia con il noto ballerino Raimondo Todaro.

Durante il programma, però, si è procurata una distorsione alla caviglia che l’ha obbligata a prendersi una pausa. La conduttrice ha poi fatto un inatteso ritorno grazie al ripescaggio, riuscendo ad arrivare addirittura in finale.

Ha inoltre partecipato come concorrente alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi, su Canale 5. Anche in questa occasione, però, la fortuna non è stata dalla sua parte. Un infortunio a un occhio infatti l’ha obbligata a ritirarsi dalla gara.

Dal punto di vista sentimentale Elisa è stata legata al leader della Lega Matteo Salvini dal 2014 al 2018. Nel 2019 ha iniziato una relazione con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, storia conclusasi però dopo solo pochi mesi.

Elisa Isoardi rifatta?

Se guardiamo una foto di Elisa Isoardi quando era molto giovane, ai tempi della sua partecipazione a Miss Italia, possiamo notare che effettivamente ci sono molte differenze con la Elisa attuale.

Il naso sembra infatti un po’ più grande rispetto a come appare oggi e anche le palpebre sembrano più “rilassate”. A ogni modo, Elisa rimane una delle donne più belle della televisione italiana e a noi piace in tutte le versioni!