Perdere peso in inverno: ecco i trucchi utili da sapere

Perdere peso in inverno può sembrarci più difficile: ecco i trucchi utili da conoscere per dimagrire facilmente anche quando fa freddo.

Per tanti in inverno risulta più difficile perdere peso. Sarà che la voglia di consumare cibi più calorici si fa sentire maggiormente. Saranno le feste che ci inducono molto spesso a fare i bagordi. Sarà che l’attività fisica con il freddo spesso si riduce.

Fatto sta che per tanti l’inverno diventa il momento in cui si prendono più chili. Non solo, anche dal punto di vista psicologico, dovendosi vestire di più quando fa freddo è come se il fatto di essere in forma passasse in secondo piano.

Tutto questo modo di fare però è assolutamente errato perché, come ben sappiamo, per ottenere dei validi risultati e soprattutto duraturi dobbiamo adottare buone abitudini anche in inverno. Anzi, è proprio ora il periodo migliore per fare una dieta in vista dell’estate. Scopriamo allora i trucchi per perdere peso anche in inverno.

Ecco i trucchi per perdere peso d’inverno

Per non farci trovare impreparati all’arrivo della primavera è bene iniziare sin da ora a pensare alla linea. Ritrovare il benessere, ma anche perdere quei 2-3 chili di troppo che abbiamo accumulato nel corso dell’inverno ci farà stare meglio.

Spesso però l’inverno è un periodo da tanti considerato “difficile” per buttare giù peso. In estate, con il caldo, siamo portati a consumare più liquidi e cibi meno calorici, alimenti freschi, frutta e verdura e questo ci fa naturalmente dimagrire.

In inverno complice il freddo accade il contrario. Mangiamo cibi più calorici e il freddo ci fa anche impigrire. Tendiamo a trascorrere più tempo in casa, a muoverci meno e tutto questo non fa altro che provocarci un aumento di peso.

Esistono però alcuni trucchi per perdere peso anche in inverno, la stagione in cui ci sembra più difficile poterlo fare, perché il senso della fame è più alto rispetto all’estate. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono questi accorgimenti utili.

1) Inserire un frullato a colazione. In inverno la voglia di bere qualcosa di caldo si fa sentire di più. Ma nessuno ci vieterà di farlo. Però dovremmo anche aggiungere un frullato con la frutta di stagione così da avere il giusto apporto di vitamine e sali minerali.

2) Consumare le pere. Tra i frutti che troviamo spesso in inverno ci sono le pere. Sono un vero e proprio toccasana quando si vuol dimagrire, infatti il loro gusto dolce ci fa aumentare il senso di sazietà.

3) Scegliere la zucca. Un altro alimento portentoso per la linea è la zucca e l’inverno è il periodo giusto per consumarla. Essa ci fa ottenere un senso di sazietà immediato ma non apporta calorie. Non solo, è ricca anche di vitamine e sali minerali e fornisce una discreta quantità di betacarotene.

4) Meal prep. Ovvero preparare i pasti in anticipo. Questo ci permetterà anche se non abbiamo tempo di non consumare cibo spazzatura ma di portare in tavola sempre alimenti sani. Basterà cucinare tutto una volta alla settimana e poi conservare in modo adeguato i cibi preparati così da averli sempre disponibili all’occorrenza, nell’arco di tutta la settimana.

5) Snack leggeri. Gli spuntini sono fondamentali per non arrivare affamati ai pasti principali. Via libera allora a frutta secca e anche ai semi oleosi. Tra questi quelli di zucca apportano magnesio e potassio.

6) Fare esercizi. Se non volete andare in palestra potrete anche fare esercizio fisico a casa, importante è però muoversi.

7) Non cenare tardi. Tra le buone abitudini per perdere peso c’è sicuramente quella di consumare cibo a ridosso dell’orario in cui ci si corica. Meglio allora cenare un po’ prima del solito e non consumare cibo prima di andare a letto.

8) Introdurre tutti i colori di frutta e verdura. Per perdere peso è importante inserire nella propria dieta tutti i colori dei cibi vegetali e alternarli in modo da consumarli tutti.

9) Aceto di mele. Anziché condire con i classici condimenti possiamo prendere in considerazione l’aceto di mele che aiuta il metabolismo.

Grazie a questi semplici trucchi potremo perdere peso anche in inverno.