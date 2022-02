Chiara Ferragni rifatta? La trasformazione della regina delle influencer

Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale è ricorsa alla chirurgia estetica per cambiare il suo aspetto? Scopriamolo insieme con il radar di Striscia La Notizia

Il tg satirico, Striscia La Notizia, passa al radar tutti i vip del panorama italiano per scorgere qualche cambiamento sul loro volto e fisico. Stavolta ad essere esaminata è stata proprio la regina delle influencer, Chiara Ferragni passando in rassegna tutti i cambiamenti della giovane imprenditrice cremonese.

Secondo il tg satirico sono stati tanti i cambiamenti estetici che l’influencer di successo avrebbe fatto per migliorare il proprio aspetto. Scopriamoli insieme più nei dettagli.

Chiara Ferragni ha ricorso alla chirurgia estetica? Scopriamolo

Chiara Ferragni, classe 1987 vanta uno dei profili più di successo. Dai suoi 26,2 milioni di follower parla di moda, racconta la sua famiglia e lancia messaggi di interesse sociale. Un personaggio a 360° che ha fatto della sua immagine un centro di forza. Ma quanto è cambiata negli anni?

Secondo i radar di Fatti e Rifatti, la rubrica fissa di Striscia La Notizia, l’imprenditrice digitale avrebbe iniziato con il cambiare gli zigomi, il decolté e il naso. Per quanto riguarda gli zigomi adesso sono più pieni rispetto al passato. Anche il naso appare leggermente diverso. Tuttavia, Chiara incarna l’archetipo di donna naturale e acqua e sapone e in effetti se avesse fatto dei trattamenti estetici sarebbero stati molto più marcati.

La stessa imprenditrice e donna di successo aveva dichiarato di non aver mai ricorso alla chirurgia estetica nel senso vero del termine ma di aver fatto trattamenti filler soprattutto per la parte inferiore dell’occhio, l’occhiaia e numerosi trattamenti alla pelle per via di suoi problemi adolescenziali. Insomma se la chirurgia estetica c’è, non si vede. Ma Chiara Ferragni non avrebbe motivo di mentire su una tale questione.

Più volte ha infatti dichiarato di non aver ceduto alla chirurgia plastica per paura di sembrare falsa e invecchiata e non perché la condannasse a priori. Quindi mai dire mai…

Intanto, le due gravidanze hanno sicuramente inciso nel cambiamento del suo fisico, in primis sul seno. Questo dimostrerebbe il fatto che la moglie di Fedez mostri un seno più prosperoso rispetto al passato.