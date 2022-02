Una Vita anticipazioni: ad Acacias attenzione a Lui!

Una Vita anticipazioni. Un personaggio poco visto entra in grande modo nelle vicende della vita di Acacias e stringe un patto con…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: attenzione a Don Hilario e gli intrighi di Genoveva

Nelle nuove puntate di Una Vita, conosceremo sempre più il personaggio di Don Hilario (Nico Degliantoni) il vice parroco della chiesetta del famoso quartiere.

Secondo le anticipazioni sulle trame delle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, Don Hilario che fin ora ha avuto un ruolo estremamente marginale nel corso delle storie e delle vite dei personaggi di Acacias inizierà ad assumere un ruolo sempre più centrale.

Infatti entrerà in modo prepotente nelle vicende della telenovela iberica e verrà coinvolto in diverse dinamiche.

Come anticipatovi nel titolo di questo paragrafo, il vice parroco della chiesetta di Acacias verrà prima di tutto coinvolto dalla dark lady, Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Nello specifico, la potente signora si renderà conto del fatto che i suoi vicini di casa non vogliono avere nulla a che fare con il nuovo “alleato” Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per come la sorella Natalia (Astrid Janer) avrà messo a repentaglio il matrimonio tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e la morente Lolita (Rebeca Alemany).

A questo punto l’astuta Salmeron penserà ad uno stratagemma per far sì che i Quesada rientrino nelle grazie della madre chiesa. In pratica, Genoveva consiglierà ad Aurelio di fare un’importante donazione per la struttura ecclesiastica, sottolineando che – se avrà il favore di don Hilario – potrà certamente frenare il malcontento dei vicini, in primis quello di Susana (Amparo Fernandez) che si metterà a capo di una sommossa per costringere i messicani a lasciare la Spagna.

Nonostante Aurelio sia fortemente contrario all’influenza della Chiesa e all’istituzione deciderà di seguire il consiglio di Genoveva e attuare la donazione per la struttura religiosa di Don Hilario. Il parrocco, appena ricevuta l’immensa donazione, si mostrerà più conciliante e docile con la famiglia Quesada e all’uscita di una funzione religiosa, li etichetterà come due bravi cristiani di fronte alla Salmeron.

Quest’ultima, neanche a dirlo, comunicherà a Aurelio ciò che il prete le avrà detto, ma l’uomo non sarà ancora pienamente convinto di avere sconfitto del tutto le resistenze dei vicini.

Oltre a questa storyline principale, Don Hilario farà valere la sua presenza anche in un’altra, quella di Lolita. La donna sta sempre più male e a questo scopo don Hilario deciderà di porgere tutto il suo conforto ai Palacios e, in diverse occasioni, si presenterà in casa loro per pregare.

Da un lato Carmen (Maria Blanco) accetterà di buon grado le numerose visite del sacerdote, dall’altro Antonito auspicherà che la terapia sperimentale a cui si sta sottoponendo possa salvare la moglie da morte certa.