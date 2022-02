Beautiful anticipazioni: piano terribile contro Brooke

By

Anticipazioni Beautiful dall’America. Si riaccende la faida fra Brooke Logan e un altro protagonista. Ecco chi e cosa succede fra loro

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane. Secondo gli spoiler delle prossime puntate Brooke non passerà dei momenti d’oro a causa di una vecchia faida non ancora arginata del tutto…

Beautiful anticipazioni americane: Steffy di nuovo contro Brooke, ecco cos’è successo

Secondo le nuove anticipazioni e spoiler proveniente dall’America, Brooke Logan non passerà dei momenti sereni. Secondo nuovi colpi di scena la donna si ritroverà in rivalità con Steffy Forrester, la figlia di suo marito Ridge.

Come ben sapete, Brooke e Steffy sono due personaggi centrali nelle nostre storyline e sono state protagoniste di quei colpi di scena che hanno caratterizzato il 2021 e che hanno visto il ritorno di due personaggi, Sheila Carter e Deacon Sharpe.

L’arrivo di Sheila in particolare ha turbato la quiete di Steffy e di Brooke lasciando presagire una trama dal forte contenuto in quanto come ricordate Sheila è sempre stata ritenuta responsabile dell’apparente morte di Taylor Hayes, madre di Steffy.

Ma in realtà le cose non sono andate così. Infatti, con l’arrivo di Deacon il padre di Hope le trame di Sheila e Steffy sono stati riassorbiti in questa, scemando rapidamente. Anzi, le due donne invece di mostrarsi rivalità reciproca hanno scelto un denominatore comune come nemica: Brooke.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: tradimenti, fraintendimenti e amori a rischio

Se da un lato Sheila non ha mai nascosto la rivalità che la legava alla Logan, spinta da una vendetta. Steffy dal canto suo ha subito le sorti del ritorno della madre Taylor. Difatti la ragazza ha gettato via l’appoggio dimostrato al matrimonio tra il genitore e la matrigna, per riscoprirsi rivale delle Logan e bambina desiderosa di vedere mamma e papà insieme.

I nuovi problemi di Brooke le serviranno l’occasione. L’incombente ombra di Sheila, insomma, sembra l’ultimo problema di Steffy e così in America il suo consorte Finn, che sembrava destinato a svilupparsi come personaggio grazie a questa svolta sulle proprie origini, è praticamente piombato nel dimenticatoio.

Inoltre per Steffy si è rivelato importante un atteggiamento di Brooke. Durante le feste di natale Douglas Forrester ha visto un bacio tra nonna Brooke e Babbo Natale, aggiungendo a Thomas e Steffy l’importante tassello rappresentato dal fatto che l’uomo col berretto rosso era proprio Deacon.