Il make up di Emma a Sanremo: quanto costa il rossetto rosso di Gucci?

Il rossetto rosso di Gucci è stato il fulcro su cui è stato costruito il make up di Emma a Sanremo 2022 durante la seconda serata. Copiamolo!

Nel corso delle serate del Festival Emma ha puntato tutto alternativamente sul make up degli occhi e delle labbra. Nel corso della seconda serata le protagoniste del suo make up sono state le labbra rosso Gucci.

In genere Emma Marrone predilige look acqua e sapone o look estremamente costruiti. La cantante salentina non sembra fatta per le vie di mezzo!

Trattandosi di un evento di gala, Sanremo ha naturalmente imposto la necessità di un trucco super glamour nel corso di tutte le puntate. Quando ha indossato la camicetta color pesca e la gonna di velluto rosso, Emma ha deciso di costruire il make up proprio su questo colore.

A chi sta bene e quanto costa il rossetto rosso che Emma ha usato per il make up di Sanremo 2022?

Firmata Gucci da capo a piedi, Emma ha affidato completamente la sua immagine alla maison. La casa di moda ha messo a punto per lei look super femminili ed estremamente provocanti. Anche il make up ovviamente ha fatto la sua parte.

Il trucco occhi è stato realizzato in maniera da essere estremamente luminoso ma realizzato in toni naturali. L’obiettivo era accentuare l’espressività e la profondità dello sguardo senza appesantire eccessivamente la parte superiore del viso.

Si tratta di un delicatissimo half cut crease, che ha concentrato la luce al centro della palpebra e le (leggerissime) ombre solo in corrispondenza dell’angolo esterno dell’occhio.

Le labbra, protagoniste assolute del make up, sono state truccate con un rossetto rosso scuro dal finish matte.

In particolare si tratta del 510 Joanna Burgundy by Gucci, che può essere acquistato anche on line sul sito ufficiale della maison. Il prezzo per un singolo astuccio è di 40 Euro.

Questo colore si presta benissimo a essere utilizzato in inverno, nel momento dell’anno in cui il rosso troppo acceso può risultare troppo vistoso e fuori luogo.

Completamente in contrasto con la tendenza delle labbra super lucide a tutti i costi, questo rossetto è perfetto a ogni età, perché risulta allo stesso tempo sensuale e discreto.

L’unico consiglio, per una perfetta applicazione di questo rossetto, è di realizzare uno scrub delle labbra prima della sua applicazione. Dopo di ciò sarà molto utile applicare un abbondante strato di crema nutriente e, infine, uno strato di primer.

In questo modo le pieghe naturali della bocca, cioè le sue sottili venature verticali, risulteranno meno accentuate. Si tratta di una precauzione da prendere sempre quando si indossano rossetti matte, poiché tendono a far apparire la labbra secche e screpolate dopo qualche ora.

Un altro segreto consiste nell’eseguire un trucco overline quando si applica questo tipo di colore. Il motivo è che un colore scuro fa apparire le labbra più piccole quindi, soprattutto se si hanno le labbra sottili, bisognerà aumentarne leggermente le dimensioni per farle apparire più grandi e polpose.