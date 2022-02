Test delle Mongolfiere | Quanto riesci a goderti davvero la vita?

By

Per scoprire quanto sai goderti davvero la vita cogliendo il singolo attimo ti basterà fare il test delle mongolfiere. Sarai sorpresa!

Di certo le mongolfiere non sono il più efficace tra i mezzi di trasporti aerei. Hanno però la capacità di catturare la nostra immaginazione e trasportarci in un mondo fantastico.

Essendo dei veri e propri “palloni gonfiati”, le mongolfiere galleggiano nell’aria grazie alla combustione dell’elio, un gas più leggero dell’aria.

Per regolare la loro salita o la loro discesa si regola l’altezza della fiamma e si disperdono sacchi di sabbia agganciati al cesto, che alla partenza fungono da zavorra.

Il problema maggiore nella gestione delle mongolfiere consiste nel fatto che questi mezzi di trasporto sono molto difficili da manovrare e sono spesso in balia del vento.

Proprio per questa loro caratteristica abbiamo deciso di utilizzarle come simbolo della capacità di “seguire la corrente” e godersi ogni attimo della vita, nel bene come nel male.

Test delle Mongolfiere

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare le quattro diverse mongolfiere che ti proponiamo e scegliere quella che preferisci.

1 – La mongolfiera azzurra e gialla

La mongolfiera azzurra e gialla è la più realistica tra quelle proposte. Rappresenta meglio di tutte le altre la concreta struttura di una mongolfiera e restituisce un’impressione più corretta di questo mezzo di trasporto.

Se hai scelto questa mongolfiera sei una persona che ama avere il controllo della propria vita. Vuoi sapere in ogni momento quello che sta per succedere e il tuo obiettivo è organizzare tutto al meglio.

Sai goderti la vita, ma solo nei (rari) momenti in cui tutto si svolge esattamente come previsto dai tuoi piani. Questo significa che ti lasci andare un po’ troppo raramente. Ceca di perdere il controllo di tanto in tanto e di lasciarti portare dove vuole il vento!

2 – La mongolfiera astratta

Questa particolarissima mongolfiera è formata da tantissimi uccelli. Si tratta di una mongolfiera astratta, che quasi non esiste.

Il concetto alla base di questa immagine sta nel “duplicare” l’idea del volo: quello degli uccelli e quello della mongolfiera.

Se hai scelto quest’immagine significa che ciò che ti colpisce di più di una mongolfiera è l’idea di poter volare, di librarti al di sopra di tutto ciò che costituisce la tua vita quotidiana.

Sai goderti la vita appieno ogni momento ma forse ti perdi troppo nelle tue fantasie. A volte sei troppo impegnata a progettare il prossimo viaggio e la tua mente si distrae al presente.

3 – La mongolfiera viola

Questa mongolfiera è la più semplice in assoluto. Rappresentata grazie a un ristretto numero di linee e di colori, potrebbe essere stata disegnata da un bambino.

Si tratta di un’immagine estremamente essenziale, che riproduce l’idea della mongolfiera più che la sua vera apparenza.

Se hai scelto questo disegno significa che guardi troppo all’essenziale delle cose e sei fin troppo rigida nel tuo modo di vivere. Ciò che è superfluo non ti interessa, a volte addirittura ti annoia. Il problema è che proprio nel fare e vivere ciò che è superfluo si creano ricordi indelebili.

Prova a scoprire il piacere dell’improvvisazione e delle cose belle, anche se inessenziali. Forse un tempo lo possedevi e hai finito per perderlo con l’età. È il momento di ritrovarlo!

4 – La mongolfiera ad acquerello

La mongolfiera ad acquerello è esattamente a metà tra una rappresentazione realistica e una ideale della mongolfiera.

I suoi colori pastello e i suoi tratti imprecisi e vivaci la rendono vibrante, come se fosse pronta a spiccare il volo.

Se hai scelto quest’immagine significa che vivi per cogliere al volo ogni piacere e ogni occasione. Per te il senso della vita consiste nel lasciarti trasportare dal vento: sei curiosa di scoprire cosa ti riserva il domani e sei pronta a giocarti il tutto per tutto ogni giorno.

Si tratta di un modo leggero e positivo di vivere la vita ma attenta: imparare a progettare e ad attenerti a un piano è fondamentale, perché l’improvvisazione potrebbe non essere sempre la strategia vincente per affrontare ogni difficoltà.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.