Mahmood e Blanco trionfano a Sanremo 2022: Amadeus ha fatto la scelta giusta?

Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022, ma Amadeus ha davvero fatto la scelta giusta su di loro?

Mahmood e Blanco hanno deciso di mettersi in gioco prendendo parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto per la terza volta Amadeus indossare i panni di conduttore e direttore artistico del progetto. L’inedito duo in pochi giorni è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di italiani. Tant’è che sono riusciti a trionfare al Festival, classificandosi al primo posto.

Il loro è stato un vero e proprio trionfo, in quanto tutte le giurie hanno concordato sul traguardo da loro raggiunto, ma il duo è stata davvero la scelta scelta di Amadeus? Per rispondere a questo quesito abbiamo scelto di lanciare un sondaggio sui nostri canali social, chiedendo agli utenti della rete che hanno scelto di seguirci se sono d’accordo o meno con la loro vittoria. Il risultato non è tardato ad arrivare ed ecco servito il verdetto dei nostri lettori.

Festival di Sanremo 2022: Mahmood e Blanco sono la scelta giusta di Amadeus?

Prima di rivelarvi l’esito di questo sondaggio, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima che non vuole in alcun modo influenzare il giudizio del pubblico in merito ai personaggio trattati ed è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e nient’altro. Inoltre, il risultato è stato stabilito in base ad una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali.

Specificato questo, vediamo subito che cosa ha deciso il pubblico della rete che ha scelto di prendere parte a questo sondaggio su Sanremo 2022.

LEGGI ANCHE -> I look più belli del Festival di Sanremo sono quelli al femminile!

Il pubblico non ha alcun dubbio a riguardo e ritiene che Amadeus abbia fatto la scelta migliore che potesse intraprendere nel scegliere la loro canzone in gara. Tant’è che sono assolutamente favorevoli alla loro vittoria ed il risultato è abbastanza schiacciante.

Tant’è che un risultato del genere non si era mai visto negli ultimi tempi al Festival di Sanremo, dove tutte le giurie erano concorde nel posizionare Brividi di Mahmood e Blanco al primo posto. Insomma, decisamente un bel risultato che speriamo che questo duo possa ripetere durante l’esperienza all’Eurovision che per la prima volta sarà proprio svolto nel nostro paese, vista la vittoria dello scorso anno dei Maneskin.

LEGGI ANCHE -> È stata una delle vallette più belle di Sanremo: oggi ha un’azienda agricola

Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022 hanno trionfato su tutti i punti di vista. Tant’è che il loro brano è anche in vetta alle classifiche dei brani più venduti nel nostro paese. Decisamente un ottimo risultato.